Эрдоган ведет саботаж против Сирии, перерезав автодорогу М5 в Идлибе

Сирийская арабская армия взяла под контроль стратегическую автодорогу М5 Хама — Алеппо. Стремительное наступление САА в провинции Идлиб позволило впервые за несколько лет восстановить движение гражданского автотранспорта через всю провинцию — кроме единственного участка, перекрытого турецкими военными. О том, как Турция саботирует собственные обязательства по сочинским соглашениям, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Турецкий блокпост

«Дорога на Алеппо уже освобождена полностью — кроме одной точки, там, где пост турецких военных», — рассказал съемочной группе телеканала «Россия-24» губернатор провинции Идлиб Фади Садун.

Дорогу на Алеппо перекрывает турецкий наблюдательный пункт в Маар-Хаттате, который расположен на расстоянии около 200 метров от М5. Мирным сирийцам, которые впервые за восемь лет могут спокойно проехать из южного Идлиба в Алеппо, приходится объезжать турецкий блокпост по соседним проселочным дорогам, делая крюк в 10 км до Маарет ан-Нумана.

Военкоры телеканала «Россия-24» проехали по трассе М5 вместе с российской военной полицией, которая в рамках существующих соглашений обеспечивает безопасную доставку провизии на блокированные САА турецкие наблюдательные пункты. Гражданский транспорт турки не пропускают, утверждая, что делают это «из соображений безопасности». При этом движению в обход «заставы никто не препятствует. От турецкого блокпоста до ближайших позиций Сирийской арабской армии на М5 — не более 800 метров.

Напомним, турецкий наблюдательный пункт в Маар-Хаттате был создан в конце прошлого августа, во время успешного летнего наступления САА, — Турция, осознав, что подконтрольные бандформирования в Идлибе попали в «котел» в Хан-Шейхуне, решила отрезать сирийской армии путь на север, к Маарет ан-Нуману. Наблюдательный пункт на М5 был окружен САА в конце января, когда САА начала стремительно продвижение на юго-востоке Идлиба.

Ключевая дорога Ближнего Востока

Восстановление движения по трассе М5 в Сирии воспринимают как важнейший политический успех Дамаска. М5, которая протянулась параллельно побережью Средиземного моря от границы Иордании до Алеппо, по праву может считаться одной из важнейших стратегических автодорог для всего Ближнего Востока.

Как отмечает аналитик Associated Press, освобождение М5 «соединило политическую столицу Сирии (Дамаск) с ее экономической столицей (Алеппо)». Быстрое наступление САА — во многих случаях боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» просто бежали с занимаемых ими позиций — позволило также взять под контроль развязку трасс М5 и М4, открыв путь транспортным потокам из Латакии и Дамаска.

Напомним, в рамках сочинских соглашений Турция должна была уже к декабрю 2018 года — более двух лет назад — обеспечить восстановление движения по трассе М5. Анкара оказалась неспособна выполнить свои обязательства — или просто не захотела этого сделать исходя из собственных интересов. По мнению ряда экспертов, Анкара потеряла способность влиять на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», когда коалиция радикальных джихадистов разгромила конкурентов и захватила власть в Идлибе в конце 2018 года.

В ходе зимнего наступления сирийцы самостоятельно освободили автодорогу М5. Это вызвало крайне острую реакцию со стороны Анкары: власти Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом объявили, что намерены изгнать САА из Идлиба. Турция содействовала боевикам любыми способами, в первую очередь на информационном фронте. США поспешили «поддержать» Турцию, внезапно вспомнив о партнерстве по НАТО — впрочем, прибывший в Анкару спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри подчеркнул, что в Вашингтоне «исключают полномасштабный военный конфликт с участием крупных игроков».

На данный момент действия Анкары свелись к «виртуальным победам» и агрессивной дипломатии. Визит военной делегации РФ в Анкару не смог сгладить напряженности; в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся по инициативе Эрдогана, был согласован визит турецкой делегации в Москву. В Анкаре подчеркнули приверженность сочинским и астанинским соглашениям — хотя и понимает их Анкара, судя по всему, «по-своему».

Судьба Идлиба будет решаться в Москве

Предстоящий визит турок в Москву будет иметь огромное значение для ситуации в Сирии, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. От успеха переговоров зависят перспективы эскалации в Идлибе и как минимум деблокирование автодороги М5.

«На 13 февраля каких-либо ясных договоренностей еще не было, поэтому требуются дополнительные переговоры о линии разграничения и судьбе ключевых дорог в Идлибе. Пока договоренности нет, вероятность эскалации с участием Турции сохраняется — либо в виде прямых действий, либо в виде накачивания боевиков оружием и техникой, и организацией более масштабного контрнаступления в центральных районах Идлиба, — отмечает Борис Рожин в своем Telegram-канале (@colonel_cassad). Сценарий полноценной войны между Сирией и Турцией выглядит все же менее вероятным, нежели локальное обострение. В МИД РФ сегодня заявили, что «атаки на турецкие войска вполне естественны в стране, куда Турцию не приглашали».

На данный момент действия турецких войск, блокированных в Маар-Хаттате, выглядят как попытка перерезать «экономическую артерию» Сирии, чтобы саботировать экономическое восстановление страны. Турецкие военные используют тот факт, что Дамаск и Москва стремятся избежать полномасштабного военного конфликта в Идлибе. Не сумев предотвратить разгром подконтрольных бандформирований «умеренной оппозиции», Турция вредит Дамаску любыми возможными способами — продолжая при этом саботировать сочинские соглашения, что ведет к конфликту с Россией.