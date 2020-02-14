Организаторы мюнхенской конференции назвали конфликт в Донбассе катастрофическим просчетом

Мюнхен, 14 февраля. Конфликт в Донбассе несет угрозу стабильности Евроатлантического региона, об этом говорится в заявлении организаторов Мюнхенской конференции по безопасности.

Авторы текста называют конфликт на Украине катастрофическим просчетом.

«Конфликт на Украине и вокруг нее — это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Это точка вспышки, катастрофического просчета, и она остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе», — отмечается в документе.

В заявлении сказано, что для урегулирования конфликта необходима политическая воля. Решение вопросов, связанных с ситуацией в Донбассе, уменьшит напряженность между Россией и западными странами. Кроме того, деэскалация конфликта позволит построить устойчивую архитектуру безопасности в европейском пространстве.

Организаторы конференции также упоминают встречи «нормандской четверки», которые способствуют разрешению противоречий между сторонами конфликта и наступлению мира в Донбассе.

Ранее в МИД России объяснили угрозу срыва саммита «нормандской четверки» в апреле. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, невыполнение украинской стороной договоренностей и звучащие из Киева заявления ставят под сомнение проведение саммита. Он обратил внимание на то, что из перечня мер состоялся только обмен удерживаемых лиц, передавало Федеральное агентство новостей.