Сенатор Бабаков рассказал о пользе от встречи с Путиным для Зеленского

Встречи в «нормандском формате» необходимы, поскольку на Украине есть те, кто намеренно дискредитирует договоренности и не желает никакого контакта. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Александр Бабаков.

Подготовка к «нормандской встрече»

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили подготовку к следующей встрече лидеров в «нормандском формате». Об этом сообщили в офисе украинского президента.

Главы государств подчеркнули необходимость активизировать работу контактной группы по Донбассу в Минске. Более того, президенты согласились, что главный акцент должен быть сделан на обмене пленными.

«Нормандская четверка» — группа руководителей Германии, Франции, Украины и России, которая ищет пути урегулирования гражданской войны на территории Донбасса. В 2015-2016 годах пришли к соглашению о линии соприкосновения и отводе вооружений, была проведена встреча в Минске, которая привела к подписанию Минских соглашений.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Российской Федерации, Украины, Германии и Франции) завершился в Париже в ночь на 10 декабря. В общей сложности он длился 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Польза для Зеленского

Как отметил сенатор Александр Бабаков, встречи в «нормандском формате» крайне необходимы. Потому, что только диалог может быть основой любых решений и компромиссов. Это нужно только приветствовать, уверен политик.

«Что касается [телефонного разговора], Владимир Путин обладает колоссальным опытом. И для Зеленского общение с ним, встречи на таком уровне — это всегда большой скачок вперед. От этого он набирается знаний и опыта. Что касается ожидания от следующего саммита в «нормандском формате», то, конечно, нужно ждать продвижения. Потому, что любое действие, направленное на нормализацию отношений, с благодарностью будет воспринято обеими сторонами», — пояснил Александр Бабаков.

Комментируя тот факт, что Киев не выполняет отдельные условия Минских соглашений, в частности, прекращение огня и отвод вооружения в Донбассе, Александр Бабаков обратил внимание, что на Украине есть те, кто намеренно дискредитирует договоренности и не желает никакого контакта.

«Думаю, что такое движение вперед (встречи в рамках «нормандской четверки». — Прим. ФАН) крайне желательно для обеих сторон. Еще раз, возвращаясь к Минским соглашениям, Россия в этих договоренностях является стороной, которая призвана контролировать реализацию этих соглашений. Точно так же, как Франция и Германия. Участниками являются известные стороны: сама Украина, ДНР и ЛНР», — заключил Александр Бабаков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители некоторых районов которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.