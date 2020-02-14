В сообщениях оппозиционных СМИ Мозамбика о ЧВК «Вагнера» нашли нестыковки

Москва, 14 февраля. Информация о российских ЧВК в Мозамбике является фейком, заявил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

«Я бы отнес эти сообщения к известной категории «фейк-ньюз». Что касается Мозамбика, они не соответствуют действительности», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости.

О том, что в Мозамбике якобы погибли пять россиян из ЧВК «Вагнера» сообщило издание Carta da Mocambique, которое поддерживает оппозиционную партию «Ренамо». Она провалила последние выборы и теперь продолжает вести подрывную деятельность, в частности, пытаться повысить напряжение во взаимоотношениях между РФ и Мозамбиком.

На чистую воду оппозицию и их ручные СМИ вывело издание SADCnews. В материале «Новая волна Fake News накрыла Мозамбик» было указано, что по данным Carta da Mocambique, погибших обезглавили, а их машина была сожжена.

Однако, как отмечает автор SADCnews, непонятно, как по обезглавленным трупам и сгоревшей машине было установлено, что убиты именно русские. Кроме того, посольство России в Мозамбике также назвало информацию о гибели россиян не соответствующей действительности.

