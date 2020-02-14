Сябитова рассказала, можно ли найти свою любовь на сайтах знакомств

Москва, 14 февраля. Известная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала, как найти свою любовь, минуя сайты знакомств.

Она подтвердила, что найти достойную половинку в Интернете практически невозможно, поэтому лучше знакомиться по старинке. В разговоре с корреспондентом телеканала «360» Роза Сябитова отметила, что «сами же агентства или компании, которые занимаются интернет-знакомствами, подтверждают, что это чистая форма мошенничества».

«Например, тревожная кнопка, предложенная одним из сайтов знакомств. Если сайт знакомств говорит о том, что вот вам тревожная кнопка, это уже подтверждает то, что есть мошенники», — отметила сваха.

Телеведущая призналась, что шесть лет ставила знакомства на сайтах на первое место. По ее словам, именно Интернет предоставляет возможность для выбора. Нельзя голодным ходить в магазин, пояснила Сябитова, отметив, что «возьмете первое, что попало под руку».

Тогда была проблема — женщина могла додумывать образ партнера. Однако сейчас на сайтах знакомств сидят мошенники. По словам телеведущей, рецепт счастья для всех разный и можно обратиться к профессиональным свахам, которые предоставят проверенную информацию о потенциальном партнере.