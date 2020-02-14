Антитурецкий митинг в Бенгази собрал более 200 тысяч человек

В Бенгази на площади Киш 16 февраля состоялся митинг «Стоп террор», в котором приняли участие свыше 200 тысяч человек. В мероприятии приняли участие представители племен, муниципальные служащие, представители студенческих организаций и общественных организаций, делегации разных городов и районов и все неравнодушные граждане Ливии. Таким образом, граждане Ливии отреагировали на турецкое вторжение в свою страну.

В ходе митинга все желающие могли присоединиться к движению «Стоп Террор» и записаться в ряды Ливийской национальной армии (ЛНА), чтобы пополнить ряды защитников государства. Кто не мог по каким-то причинам присоединиться к армии, помогали ее бойцам путем сдачи крови — в заключении акции всем донорам вручили благодарственные письма.

На площади жители Бенгази выразили свое неприятие политики, диктуемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уничтожив три надувные танка, раскрашенных в цвета Турции. Кроме того, символичным стало уничтожение ростовых фигур, изображающих Эрдогана, главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и боевика ИГИЛ1 — иными словами, всех, кто, по мнению ливийцев, виновен в новом витке вооруженного противостояния в стране.

الآن من داخل ساحة الكيش #بنغازي Gepostet von ‎سرية بنغازي المقاتلة‎ am Freitag, 14. Februar 2020

По итогам митинга «Стоп Террор» была озвучена резолюция-обращение народа Ливии к международному сообществу — дело в том, что ливийцы категорически недовольны вмешательством Турции в ситуацию в Ливии. Они воспринимают действия Анкары как прямое вторжение и оккупацию страны, поскольку Турция действует в сотрудничестве с террористами ПНС, в которых ливийцы не видят официальной власти, а только террористов.

Поддержка Турцией террористов ПНС широка и включает в себя не только заявления на международной арене, но и физическую помощь в виде поставок оружия, бронетехники и боевиков из сирийского Идлиба. Только за последние два месяца из Турции в города Триполи и Мисурата прибывало от трех до восьми пассажирских авиабортов, перевозящих сирийских террористов из Идлиба, а также турецких военнослужащих и бойцов ЧВК «SADAT». По различным оценкам на территории Триполи в настоящее время находится не менее 10 тысяч сирийских террористов, что вызвало огромный всплеск преступлений в городе, включающих убийства, мародерства и грабеж мирного населения.

Кроме того, прибыло не менее 14 кораблей, доставивших огромное количество военной техники, оборудования и боеприпасов, что является грубейшим нарушением эмбарго ООН, а также достигнутых, в том числе, при участии Турции договоренностей в Берлине.

Более подробно ознакомиться с турецким вмешательством во внутренние дела Ливии вы сможете в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.