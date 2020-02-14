Выкрикнувший «АУЕ» на банкете силовиков тюменец пообещал подать в суд на журналистов

Тюмень, 14 февраля. Директор тюменского ЧОП «Туман» Денис Девкин, выкрикнувший воровской лозунг на празднике в честь повышения по службе сотрудника Следственного комитета РФ, пообещал подать в суд на журналистов, которые создали шумиху вокруг этого инцидента.

«У меня была судимость, она погашена. Юридически я не судим. Я всю жизнь теперь буду отвечать за этот ролик? Я не имею права за столом ни с кем сидеть? Времена Сталина наступили?» — заявил Девкин в комментарии телеканалу «360».

Он подчеркнул, что произнесенный им воровской лозунг «был сказан в шутку», однако журналисты «размазали» эту историю. Девкин также добавил, что после инцидента не общался с сотрудниками правоохранительных органов, которые присутствовали на мероприятии, выразив уверенность, что «им сейчас не до него».

При этом Девкин не смог сформулировать исковые требования, с которыми планирует обратиться в суд, отметив, что данный вопрос будет решаться в ходе его встречи с адвокатом, которая должна состояться 15 февраля.

Напомним, 12 февраля в Сети был опубликован видеоролик, который был записан на банкете по случаю повышения по службе сотрудника СК РФ Рафика Аглиуллина. На кадрах видео Девкин в компании сотрудников правоохранительных органов прокричал «Жизнь ворам! АУЕ!», после чего добавил, что рядом с ним находятся судья, прокурор и сотрудники Следственного комитета РФ.