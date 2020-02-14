Главные новости 14 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 14 февраля.

Решение предложить Собчак вести шоу «Док-Ток» было ошибочным, поскольку ее личный «антирейтинг» зашкаливает, считает блогер Манукян. Манукян назвал ошибкой появление Собчак в роли ведущей шоу «Док-Ток» на Первом канале.

Участники «Уральских пельменей» рассказали о нескольких конфликтах в коллективе, которые доходили до серьезных драк. «Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками коллектива.

Иван Ургант спародировал нашумевшую историю с пассажиркой такси, устроив показную истерику в лифте. Ургант устроил «истерику» в лифте в ответ на вирусное видео с такси.

Израиль продолжает провокации против сил Ирана в Сирии, несмотря на жесткие предупреждения КСИР. Иран пригрозил «сжечь Тель-Авив» из-за ударов Израиля по Сирии.

Труп женщины обнаружили на даче экс-прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева. Тело было зарыто в огороде. В Северной Осетии на даче экс-прокурора откопали труп его жены с пробитой головой.

Мария Захарова прочитала стихотворение своего сочинения во время интервью с Тиной Канделаки. Захарова поделилась своим лирическим стихотворением.

Турция теряет международное доверие, не выполняя взятые на себя обязательства по соглашениям, которые должны урегулировать ситуацию в сирийском Идлибе. Турция угрожает послу России с целью замять поддержку террористов в Идлибе.

На борту вертолета находятся десять человек, двое из них зажаты в салоне. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале, есть пострадавшие.

Правительство Латвии намерено обратиться к России с требованием о выдаче ополченца ДНР Айо Бенеса по прозвищу Черный Ленин. Власти Латвии хотят потребовать у РФ выдачи Черного Ленина.