Митина призвала российский МИД надавить на ПНС Ливии для освобождения социологов

Пикет в поддержку сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно удерживаемых в ливийской неофициальной тюрьме «Митига» в Триполи, уже второй день подряд проводится в Москве. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) бывший депутат Государственной думы РФ, глава Комитета дружбы России и Ливии Дарья Митина рассказала, с какой целью проводится этот пикет, в котором она также приняла участие.

«На самом деле пикет был инициирован еще вчера с целью привлечь внимание международных организаций к судьбе незаконно удерживаемых россиян на территории Ливии, а также российской дипломатии, чтобы она вела себя немного активнее в деле вызволения этих людей. Конечно, очень трудно воздействовать на так называемое Правительство национального согласия Ливии, в настоящее время ливийская государственность является довольно условным понятием. Наши ребята, социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживаются в тюрьме на территории столицы – Триполи, контролируемой Файезом Сарраджем, но он сам заявляет, что систему исполнения наказаний он якобы не контролирует. Что же тогда он контролирует?» – поделилась бывший парламентарий.

По словам собеседницы ФАН, ни о каком правовом поле в ситуации с действиями ПНС по отношению к российским социологам говорить не приходится, так как им даже не были предъявлены какие-либо официальные обвинения.

«Есть информация, что Шугалей и Суэйфан содержатся на территории тюрьмы («Митига». — Прим. ФАН), которой заведует полевой командир, даже не являющийся ливийцем. Это его частная тюрьма, представляющая из себя просто «каменный мешок». Российские граждане сидят там без суда и следствия, адвокатов к ним не допускают, ни с кем встретиться они не могут. За все то время, которое ребята там находятся, с мая прошлого года, единственный, кто пытался с ними контактировать – российский консул в Тунисе, выполняющий по совместительству функции дипломатического представителя в Ливии», – напомнила Дарья.

Кроме того, глава Комитета дружбы России и Ливии призвала российское внешнеполитическое ведомство занять более активную позицию по освобождению Максима и Самера, как зачастую поступают дипломатические ведомства западных государств в аналогичных ситуациях. Она подчеркнула, что это является одной из ключевых задач пикета.

«Наше посольство в Ливии было закрыто еще в конце 2011 года и с тех пор не возобновляло свою работу. Сейчас его функции выполняет посольство Туниса, но, естественно, ни посол Сергей Николаев, ни консул Рашид Атаев не любят бывать в Ливии по понятным причинам, поэтому очень затруднительно как-то воздействовать на ситуацию. Хотелось бы вспомнить пример других стран, которые своих граждан вытаскивают, защищают, чего бы им это ни стоило. К сожалению, у нас не совсем так, хотелось бы, чтобы российская дипломатия занималась бы этим более предметно – это является одной из целей пикета», – добавила Митина.

Еще участница пикета в российской столице отметила, что в текущей ситуации, когда Россия занимает одну из ведущих ролей в вопросах мирного политического урегулирования ливийского кризиса, складываются наиболее благоприятные условия для того, чтобы Москва потребовала от «правительства» Файеза Сарраджа освобождения похищенных боевиками ПНС россиян.

«Сейчас есть много удобных поводов оказать воздействие на ливийское руководство, потому что Россия плотно включилась в решение внутриливийских проблем, Россия стала площадкой для межливийских переговоров. К нашей стране обе стороны ливийского конфликта прислушиваются, поэтому имеется очень удобный момент для выдвижения своих требований к ливийской стороне», – считает бывший депутат.

На вопрос корреспондента ФАН, была ли какая-либо реакция со стороны ливийского консульства на пикет в поддержку российских социологов, Дарья Митина ответила отрицательно. По ее словам, еще пока слишком рано ожидать ответа, так как мероприятие у ливийского дипломатического объекта проходит только второй день. Она выразила надежду, что добиться определенного результата все-таки удастся, но спустя некоторое время.

«Пикет пока идет только второй день, но пока, к сожалению, никакой реакции со стороны диппредставительства Ливии нет. Естественно, у них информация есть, поскольку пикет начинается с 8 утра и заканчивается в 8 вечера, когда дипломатические работники приезжают на работу и идут с работы обратно. То есть у них есть возможность наблюдать за пикетом, но никакой реакции пока не было. Я думаю, что пикет продлится как минимум недели две. Будем смотреть на реакцию», – резюмировала собеседница агентства.

Напомним, бессрочный пикет за освобождение двоих граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана стартовал 13 февраля в Москве. Его участники требуют немедленного освобождения социологов, которые были похищены членами вооруженного бандформирования ПНС Ливии в мае 2019 года.