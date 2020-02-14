Крымский футбольный клуб «Кызылташ» в первой товарищеской игре обыграл команду ДНР

В Симферополе на стадионе «Фиолент» впервые встретились футболисты бахчисарайского ПФК «Кызылташ» и команды Донецкой Народной Республики «ДНР». Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщил корреспондент ФАН с места событий, крымчане выступали в бело-красной форме, футболисты «ДНР» в красно-черной. Матч велся очень активно с обеих сторон, но все голевые ситуации заканчивались либо промахом, либо плотной защитой голкиперов. И все же россияне атаковали чуть более активно и чаще создавали опасные ситуации у ворот «ДНР».

Под конец первого тайма за нарушение правил был назначен пенальти в ворота команды из Донецка. Нападающий «Кызылташ» четко пробил в сетку ворот, открыв счет. Во втором тайме команда «ДНР» перешла в активное наступление, однако крымские футболисты проводили контратаки и не раз пробивали мячом в сторону ворот соперника.

Несмотря на назначенное дополнительное время около 2,5 минуты, футболисты Донецкой Народной Республики не смогли сравнять счет и товарищеский матч закончился с результатом 1:0 в пользу крымчан. По мнению самих футболистов, погодные условия в ДНР не позволяют проводить полномасштабные тренировки, плюс утомительный переезд без должного отдыха — все это повлияло на игру команды из Донецка. Несмотря на то, что судья периодически подавал сигнал о нарушении правил, игра была достаточно корректной и замен на поле было всего две. Холодный воздух (в Симферополе было +2) влиял и на зрителей, которые наблюдали за игрой, кутаясь в куртки.

«Игра получилась достаточно напряженной, никто не хотел уступать на каждом участке поля. Ребята приехали издалека, приехали доказывать. В принципе они сегодня показали достойный уровень, хороший спарринг-партнер получился. Подготовка у соперников достаточно высокая, а учитывая, что это их первая игра в таком составе, они смотрелись в принципе не плохо. Ребята хорошие, мы всегда им будем рады, особенно на предсезонных сборах», — сообщил крымский футболист Анзор Шурдумов.

Игроки команды ДНР ожидали сложную игру с крымчанами, но надеялись на победу. Хотя в целом признаются, что из-за многих факторов они находятся не в самой лучшей форме.

«Хорошая игра, боевая, было тяжело. Это первая наша игра, собрались, перед выездом немного потренировались. Чуть-чуть не получилось раньше приехать. Хорошая команда у вас, приятно было сыграть. Достойно я бы сказал, но нам было тяжело с дороги. Отдохнули и сразу на игру», — заявил корреспонденту ФАН представитель ДНР Станислав Корненко.

Кроме того, для футболистов ДНР игра в Крыму — это выход на новый уровень и возможность проявить свои спортивные навыки за пределами Республики. Несмотря на то, что FIFA не признает ни крымскую команду, ни ДНР, подобные игры для них — это выход на новый уровень.

«Игра сегодня получилась очень напряженной, очень интересной, богатой на различные интересные футбольные ситуации, моменты. Не получилось подарить болельщикам много забитых голов, потому что очень плотная, качественная подборка игроков у сборной ДНР. При всем том, что они декларировали, что они не готовились, не собирались, все оказалось совсем не так. Команда очень плотно собрана, они показали организованный футбол. Нам очень повезло с пенальти, мы его забили и повели в счете. Можно разделить игру на два тайма, первый тайм играли лучше мы, второй, безусловно, лучше они. Такая очень равная игра получилась, очень интересная, смогли мы хорошо увидеть в какой стадии находятся наши футболисты, потому что идут сборы, подготовительный период», — говорит Альберт Куршутов, президент футбольного клуба «Кызылташ».

По его же словам, те задачи, которые ставились крымчанами перед игрой с командой ДНР были выполнены. Однако впереди еще много задач: предстоит оценка матча, работа над ошибками.