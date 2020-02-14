Установлены личности погибших при крушении Ми-8 на Ямале

Югра, 14 февраля. Установлены личности погибших при крушении вертолета Ми-8 на Ямале. Ими оказались командир Петр М. и бортмеханик Игорь Г. Второй пилот вертолета Евгений А. выжил. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Кроме того, спастись удалось всем пассажирам воздушного судна — Сергею Ш., Михаилу К., Николаю Б., Евгению С., Сергею Н., Денису Д. и Дмитрию Ш.

Ранее сообщалось о том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале. Трагедия произошла недалеко от аэропорта Сабетты. На борту вертолета находились 10 человек, семь из них — пассажиры.

Установлено, что вертолет доставлял сотрудников компании «Газпромнефть-Гео» в поселок Сабетта и потерпел крушение, не долетев 400 метров до пункта назначения.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие уточнило, что вертолет принадлежал авиакомпании «Сокол» и следовал из Гыданского полуострова.

Основными версиями причин авиакатастрофы на данный момент рассматривается ошибка пилотирования, техническая неисправность или неблагоприятные метеоусловия. Предполагается, что Ми-8 попал в снежную бурю.