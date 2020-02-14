Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО

Москва, 14 февраля. Экс-сенатор РФ Рауф Арашуков и бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов содержатся в одной камере в СИЗО «Лефортово», сообщила член ОНК Марина Литвинович, которая посетила следственный изолятор.

«Арашукова долгое время переводили из одной камеры в другую. Теперь его поместили туда же, где содержится Абызов. И похоже, экс-сенатор рад новому соседу, им есть о чем поговорить», — сказала Литвинович в беседе с ТАСС.

Напомним, Арашукова в конце января прошлого года лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Арашуков арестован 31 января 2019 года, позднее его отстранили от должности, указал RT.

Абызова взяли под стражу весной 2019 года по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, экс-министр в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В августе экс-министра обвинили в противоправной бизнес-деятельности, напомнил «ФедералПресс».