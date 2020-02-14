Исламский мир готов вступиться за Тегеран в случае конфликта США с Ираном

Ответом на агрессивную политику США на Ближнем Востоке должно стать создание организованной мировой оппозиции американцам. Подробнее – в материале Федерального агентства новостей.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), входящего в Вооруженные силы Ирана, Хосейн Салами пригрозил нанести удары по Израилю и США, если эти страны совершат ошибку.

«Если они сделают даже малейшую ошибку, мы нанесем ударам по обеим этим странам», — заявил Салами.

При этом командующий КСИР не уточнил, что именно подразумевается под выражением «малейшая ошибка», но, видимо, речь идет об очередных провокациях США в этом регионе. Такой вывод можно сделать, учитывая контекст заявления Хосейна Салами, ведь в минувший четверг по всему Ирану проходили многотысячные митинги, посвященные 40 дням с момента убийства США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

Международное преступление

Обострение отношений между Ираном и США началось еще в конце прошло года, когда власти США решили нанести удары по объектам отрядов шиитского ополчения «Катаиб Хезболлы» на территории Сирии и Ирака. После этого, среди шиитского населения Багдада начали расти антиамериканские настроения, итогом которых стал митинг и штурм посольства США в Багдаде.

3 января американские военные при помощи ракетного удара в районе аэропорта Багдада убили иранского генерала Касем Сулеймани и несколько офицеров Корпуса стражей исламской революции. Известно, что удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Объясняя убийство Вашингтон сообщил, что считает Сулеймани причастным к антиамериканским митингам в Багдаде, однако никаких доказательств представлено не было.

Позже, в качестве ответного шага, иранские силы нанесли 8 января ракетный удар по военным базам в Ираке, где располагаются американские военнослужащие. Согласно заявлениям Тегерана, в результате атаки погибли более 80 американцев и еще несколько сотен пострадало. США изначально отрицали потери, но позже признали этот факт, правда в меньшем количестве.

Ответ на провокацию США

Фактически ответом Ирана на убийство Сулеймани стала атака 8 января, однако агрессивные действия США в регионе спровоцировали атаки различных антиамериканских группировок. За последние недели было несколько атак по позициям военных США в Ираке, причем кто именно осуществлял обстрелы не известно.

Вчера была обстреляна военная база недалеко от иракского города Киркук, где находятся американские солдаты. По имеющимся данным, обстрел велся при помощи самодельной ракетной установки, которая позже была обнаружена с 11 незапущенными ракетами. Всего на территорию военного объекта упала одна ракета. О пострадавших не сообщается.

Антиамериканские настроения на Ближнем Востоке

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило сложившуюся напряженную ситуацию в отношениях между США и Ираном, которая привела к росту антиамериканских настроений в регионе, с членом-корреспондентом РАЕН, экспертом по геополитике Константином Соколовым.

Соколов обратил внимание, что в текущей ситуации, на фоне агрессивных действий США, у Ирана появился огромный козырь. Ведь в нынешнем противостоянии Тегеран пользуется значительной моральной поддержкой в исламском мире.

«Любая атака США против Ирана может иметь ответ не только на территории непосредственно конфликта, но и во многих других частях света. Прямое развязывание военных действий с Ираном маловероятно со стороны США сейчас, поскольку Вашингтон не готов пойти на такие действия, особенно в преддверии своих президентских выборов. США понимают, что у Ирана весьма боеспособная армия, поэтому война будет тяжелой и затянется надолго. Также нужно понимать, какие именно группировки атакуют сейчас позиции американцев в этом регионе. Безусловно, в этом регионе есть и экстремистские силы, которые хотят подтолкнуть стороны к новому витку конфликта. Не исключено, что в ближайшее время могут быть провокации со стороны разных группировок, не связанных с Ираном. С моей точки зрения, ни США, ни Иран сами по себе не заинтересованы в прямом военном конфликте», — рассказывает собеседник ФАН.

Участие Израиля в конфликте США и Ирана

В настоящий момент Вашингтон и Тель-Авив являются фактически единой структурой в вопросе проведения политики на Ближнем Востоке, так как США и Израиль действуют в рамках единого плана.

Еще в 80-х годах прошлого века был опубликован план преобразования Ближнего Востока, получивший название «План Одеда Инона». Позже, он также упоминался как «Карта нового (большого) Ближнего Востока».

«Суть этого плана заключается в нарушении государственности существующих в регионе стран и замене их на более мелкие осколки под внешним патронажем. Этот план осуществляют США и Израиль вместе, так что координация действий между странами тут соответственная. Поэтому участие Тель-Авива в этом вопросе непосредственное», — замечает эксперт.

План США по разрушению мира

Сейчас Соединенные Штаты Америки представляют собой совершенно недоговороспособную сторону. Иран неоднократно заявлял, что он способен вести переговоры как по ядерной проблеме, так и по другим вопросам. Но США этого не желают, поскольку американский президент Дональд Трамп действует в рамках плана по разрушению структур, обеспечивающих безопасность в мире.

Чтобы установить новый мировой порядок, о котором регулярно говорят в Вашингтоне, США планируют разрушить старый. Поэтому вести какие-то дипломатические переговоры по решению конфликтов американские власти не собираются. Для них важно сохранение напряженности в определенных частях света, которое осуществляется при помощи теории управляемого хаоса.

Разрушение отношений Ирака и США

Агрессивная политика США на Ближнем Востоке спровоцировала негативную реакцию и у давнего союзника Вашингтона в этом регионе – Багдада. Попытка американцев втянуть Ирак в конфликт с Ираном, который развязался бы на территории их страны, заставила иракские власти задуматься над «сотрудничеством» с американцами и возможными рисками.

Известно, что на фоне напряженности между Ираном и США, власти Ирака еще в начале января приняли резолюцию о необходимости вывода американских войск с территории их страны. Однако Вашингтон отнесся к этому довольно прохладно, заявив о нежелании это делать и выдвинув нелепые требования к Ираку. Так, например, Трамп считает необходимым, чтобы Ирак оплатил строительство военных баз и посольства в Багдаде в размере 35 миллиардов долларов.

По мнению Константина Соколова, военные США могут покинуть Ирак лишь под давление консолидированных мировых сил, следовательно, Багдаду необходимо искать союзников.