Триполи, 14 февраля. Полевой командир террористической протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия» Мухаммед Джасим, известный как Абу Амша, который является убийцей председателя курдской партии «Сирия будущего» Хеврин Халаф и терроризировал сирийский Африн, теперь находится на территории Ливии. Об этом сообщила Ливийская национальная армия (ЛНА) в своем Twitter-аккаунте. Теперь этот радикальный исламист, прибывший в качестве сирийского наемника так называемого Правительства национального согласия (ПНС), будет издеваться над мирными жителями Триполи и устраивать провокации против сил фельдмаршала Халифы Хафтара.

Стоит отметить, что на территорию североафриканского государства джихадист Абу Амша попал благодаря Турции, которая продолжает перебрасывать боевиков запрещенных в России террористических организаций для пополнения рядов незаконных вооруженных бандформирований ПНС Ливии. До прибытия в Ливию этот опасный бандит занимался мародерством и грабежами в сирийском Африне также при поддержке турецкой стороны.

Кроме Мухаммеда Джасима в Ливию попал еще один известный террорист Абу аль-Мутасим аль-Дири, который был тесно связан с запрещенными в России группировками «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1. По последним данным, он располагается северо-восточнее ливийской столицы Триполи вместе с четырьмя сотнями сирийских наемников, которые являются членами террористических группировок, переправленными Анкарой из Идлиба.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) отмечало, что сирийские наемники главаря ПНС Файеза Сарраджа являются главным дестабилизирующим фактором в Ливии и их незаконная транспортировка через территорию Турции при помощи гражданских и военно-транспортных самолетов провоцирует эскалацию ливийского конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.