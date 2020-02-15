Первый вице-спикер рассказал о кадровом обновлении Госдумы

— Не так давно вы говорили, что в Госдуме последнего созыва особый подход к решению трудных вопросов — проводятся парламентские слушания с участием экспертов и представителей общественности, ведется работа, которая позволяет «максимально сблизить позиции всех фракций». Можно ли в таком случае говорить о том, что «угасает» политическое противостояние? И может ли оно иметь место при конструктивном диалоге и умении найти компромисс?



— И да, и нет. В тех случаях, когда речь идет о конкретных проблемах и применяются интересные форматы привлечения общественности, — конструктивный диалог действительно выходит на новый уровень. Политика отходит на второй план, и мы вместе решаем проблему. Мой любимый пример — проблема обманутых дольщиков. КПРФ боролась за их права годами. Но когда Вячеслав Володин взял эту сложную тему и буквально заставил заниматься этой темой всех — и «Единую Россию», и профильные министерства — дело пошло. Работа была выстроена заинтересованно, без общих слов, с нацеленностью на результат. Естественно, мы достаточно быстро пришли к согласию.



Однако когда речь идет о системных вопросах — федеральном бюджете или пенсионной реформе — о каком «угасании» тут может идти речь? Миллионы наших избирателей делегировали нас в парламент, чтобы не угасать по этим вопросам. Возьмем свежий пример: дискуссия фракций по национализации недр, по использованию доходов от экспорта природных ресурсов. Все разделительные линии там видны отчётливо и, к сожалению, пока далеки от пересечений.

