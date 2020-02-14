Россия может стать первой страной с закрепленными в конституции цифровыми правами граждан

Москва, 14 февраля. Американские сервисы Google, YouTube и Facebook превратились в политические инструменты и на протяжении последних лет оказывают давление на российских граждан, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«Мы уже подготовили доклад по цензуре и двойным стандартам Facebook. Скоро выйдет отдельный доклад по нарушениям прав пользователей в Google и на YouTube. Все они будут систематизированы и представлены, скорее всего, в марте этого года. Их огромное количество», — рассказал Малькевич в комментарии Nation News.

По словам эксперта, ключевым инструментом инфовойны, которую ведут перечисленные платформы, стали так называемые «умные ленты». Малькевич отметил, что пользователю предлагается контент не по его интересам, а в соответствии с политической задачей сервиса.

«Пользователю предлагаются видео, которые как будто заточены под его интересы, а на самом деле они решают абсолютно конкретные политические задачи. При этом задвигаются те видео, которые, по их мнению, пользователь не должен видеть», — добавил общественник.

Малькевич рассказал, что в настоящий момент готовится доклад о технологической незащищенности россиян и программах-шпионах. Эти доклады должны быть озвучены на международных площадках, однако Запад этому сильно сопротивляется.

Малькевич привел в пример отказ турецких коллег из аналитических структур обсуждать цензуру в Сети из-за боязни идти против американских гигантов. Кроме того, общественник раскритиковал отказ организаторов Конгресса свободы слова ЮНЕСКО представителям РФ провести свой круглый стол. Заявку на участие в круглом столе подавали ВГТРК, РИА Новости, Общественная палата, ФЗНЦ и еще ряд российских организаций.

«Так вот, отказали всем вообще, потому что ту правду, которую мы несем, Запад не готов воспринимать. Но мы все равно поедем на этот конгресс и будем выступать. Все это говорит о том, что идет координированная кампания по затыканию ртов, причем на разных платформах», — возмутился Малькевич.

Глава ФЗНЦ отметил инициативу члена рабочей группы по подготовке поправок к конституции Натальи Касперской внести поправку в ст. 71 основного закона и закрепить обеспечение безопасности в цифровом пространстве, информации и оборота данных граждан с целью защиты их прав и свобод.