Суд разрешил заочный арест обвиняемого во взятке экс-главы таможни порта Владивостока

Москва, 14 февраля. Суд в Москве санкционировал заочный арест бывшего начальника таможенного поста морского порта «Владивосток» Виктора Сабурина. Об этом сообщила пресс-секретарь районного суда Ирина Морозова.

«14 февраля 2020 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабурина В. В.», — сказала она.

Напомним, Сабурина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. В период с 6 декабря 2019 года по настоящий момент он находился в международном розыске. Ему заочно предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Названная мера пресечения выбрана заочно, так как «Сабурин будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ».

Бывшего первого замначальника ДВТУ Сергея Федорова по обвинению в получении взятки в размере 26 млн рублей задержали весной 2018 года. И. о. начальника поста морского порта после этого был назначен Виктор Сабурин. Затем он приступил к исполнению обязанностей начальника таможенного поста «Благовещенский».