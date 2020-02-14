Директора ФБК Волкова уличили в легализации наркотиков

Москва, 14 февраля. Директор «Фонда по борьбе с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Леонид Волков может быть связан с нарколобби. Такое мнение в пятницу высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Леонид Шаповалов.

Так он прокомментировал твит Волкова, в котором тот критикует обсуждаемый в Госдуме законопроект, вводящий уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети. Отметим, что под данный законопроект могут попасть многие западные организации, фонды и даже СМИ, которые открыто пропагандируют запрещенные вещества. Речь, в частности, идет о расположенном в Латвии русскоязычном портале «Медуза», британском «Би-Би-Си» и американском «Радио Свобода». Волков же представил борьбу с пропагандой наркотиков как прямую цензуру.

«Действия некоторых СМИ, социальных сетей, блогеров, политиков необходимо рассматривать в контексте действий мирового нарколобби. Стремление продвинуть наркотики как норму жизни под тем или иным «соусом». Конечно, он марионетка в руках нарколобби», — пояснил Аркатов «Политике сегодня».

Он отметил, что наркотики — это колоссальный рынок, действующий в теневой сфере экономики, поэтому у него есть очень мощное лоббистское движение. Старания защитников запрещенных веществ приносят плоды — в некоторых странах наркотики уже легализованы полностью или частично. К таким странам относятся Бельгия, Нидерланды, Аргентина и США (некоторые штаты).