«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2020 году

Санкт-Петербург, 14 февраля. «Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке газа в республику.

Документ был подписан главой «Газпрома» Алексеем Миллером и послом Белоруссии в России Владимиром Семашко в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — сообщает пресс-служба «Газпрома».

Напомним, 7 февраля заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в 2020 году Белоруссия продолжит покупать российский газ на условиях, которые действовали в 2019 году. Согласно условиям 2019 года, стоимость одной тысячи кубометров газа для Белоруссии составляла 127 долларов.