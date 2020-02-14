Клинцевич назвал Россию образцом по пресечению беспорядков



Москва, 14 февраля. Казахстану стоит брать пример с России в пресечении массовых беспорядков, заявил сенатор Франц Клинцевич, комментируя массовую драку в казахском селе Масанчи.

Инцидент произошел в ночь на 8 февраля. Все началось с конфликта двух водителей. Они не поделили дорогу, к разборкам присоединились их сторонники. Нашлись и провокаторы, которые пытались перевести конфликт в межнациональную плоскость. Жертвами драки стали 10 человек, 47 были задержаны. Двое полицейских были ранены. Участники драки сожгли 23 автомобиля, 15 объектов торговли и 30 жилых домов.

По мнению Клинцевича, этот совершенно пустой конфликт унес жизни десяти человек. Такого бы не произошло, если бы местные правоохранители не боялись действовать в рамках закона, пресекая провокации. В этом плане им стоит ориентироваться на своих российских коллег.