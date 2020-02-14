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Клинцевич назвал Россию образцом по пресечению беспорядков

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Клинцевич назвал Россию образцом по пресечению беспорядков
Москва, 14 февраля. Казахстану стоит брать пример с России в пресечении массовых беспорядков, заявил сенатор Франц Клинцевич, комментируя массовую драку в казахском селе Масанчи.

Инцидент произошел в ночь на 8 февраля. Все началось с конфликта двух водителей. Они не поделили дорогу, к разборкам присоединились их сторонники. Нашлись и провокаторы, которые пытались перевести конфликт в межнациональную плоскость. Жертвами драки стали 10 человек, 47 были задержаны. Двое полицейских были ранены. Участники драки сожгли 23 автомобиля, 15 объектов торговли и 30 жилых домов.

Клинцевич назвал Россию образцом по пресечению беспорядков

По мнению Клинцевича, этот совершенно пустой конфликт унес жизни десяти человек. Такого бы не произошло, если бы местные правоохранители не боялись действовать в рамках закона, пресекая провокации. В этом плане им стоит ориентироваться на своих российских коллег.

«Россия не перегибает ни в одну, ни в другую сторону, умеет пользоваться действующим законодательством и стабилизировать обстановку», — пояснил политик в комментарии «НьюИнформ».

 

 

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