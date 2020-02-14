Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

Москва, 14 февраля. Телеведущая Ангелина Вовк накануне Дня всех влюбленных пришла в столичный ЗАГС с молодым спутником. Видеозапись об этом знаменитость выложила в Instagram, поздравив россиян с праздником.

На кадрах видно, как артистку у дверей Грибоедовского ЗАГСа встречает молодой мужчина с букетом цветов.

«Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть — их можно почувствовать только сердцем», — написала она в посте.

Вовк также заметила, что и в старости возможно это прекрасное чувство.

«Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть — она омолаживает душу, делает мир ярче», — уверена телеведущая.

Знаменитость поделилась, что именно в этом дворце бракосочетаний оформила свой союз с мужем много лет назад. Пара поздравила подписчиков с праздником, пожелав всем влюбленным счастья. О цели своего визита в ЗАГС они умолчали.

«Моя душа трепещет. Это действительно знаковое место в Москве и сюда стремятся очень многие, заключить союз двух влюбленных сердец», — отметила Вовк.

Ранее 77-летняя телеведущая рассказала о планах выйти замуж за историка музыки Михаила Куницына. Журналистам она сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение, сообщало Федеральное агентство новостей.