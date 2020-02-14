Катырин: Добросовестный бизнес озабочен высоким уровнем коррупции в стране

Уровень коррупции в стране остается высоким, хотя ситуация уже не такая отчаянная, как в девяностые. Такую позицию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил сохранивший свое членство в составе президентского совета по противодействию коррупции Сергей Катырин.

Указ главы государства «Об утверждении состава Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава президиума этого Совета» был опубликован на официальном портале правовой информации 14 февраля.

«Работы и очень непростой работы еще очень и очень много. Мы, конечно, далеко отошли от той отчаянной ситуации, которая была в девяностые и начале нулевых, но уровень коррупции пока остается высоким», — отметил Катырин.

По его словам, добросовестный бизнес озабочен этим, «как и все в стране». Поэтому крупнейшее в России добровольное объединение предпринимателей — ТПП РФ — работает для выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы: оцениваются нормативно-правовые акты на предмет выявления потенциально коррупциогенных факторов, несколько лет реализуется проект «Бизнес-барометр коррупции».

«Это анонимный опрос предпринимателей, проводимый каждые полгода и включенный в Национальный план противодействия коррупции. Он позволяет оценить ее уровень с позиции предпринимателя», — напомнил Катырин.

В разговоре с ФАН он озвучил результаты завершившегося в декабре седьмого этапа проекта. Участие в нем приняли около 48 тысяч предпринимателей.

«По сравнению с предыдущим этапом увеличилось число опрошенных предпринимателей, постоянно сталкивающихся с коррупцией, и уменьшилось количество респондентов, которые никогда не встречались с ней в сфере своего бизнеса. Неофициальных платежей или подарков представителям властей становится меньше, зато все больше предпринимателей сталкиваются со случаями навязывания платных товаров, работ или услуг сторонними организациями», — поделился глава ТПП РФ.

Огромные коррупционные проявления связаны с системой госзакупок, указал он.

«Сегодня деньги все чаще брать боятся, зато создаются совершенно другие схемы, которые надо распознавать и искоренять», — уточнил Катырин.

По его мнению, нет единственного правильного рецепта, чтобы победить коррупцию.

«Серьезный источник коррупции в стране — это монополизм в экономике, который надо планомерно искоренять. Достичь максимального эффекта можно, применяя конфискацию имущества у недобросовестных служащих», — заявил глава ТПП РФ, рассказывая об отельных направлениях работы.

Больше внимания надо уделять такому явлению, как конфликт интересов, многочисленным случаям, когда родственники работают в одном учреждении или в аффилированных организациях, обратил внимание собеседник агентства.

Кроме того, по словам Катырина, стоит подумать о целесообразности отказа от применения условного наказания в отношении коррупционеров, а также их условно-досрочного освобождения.

«Надо наконец-то принять окончательное решение и ратифицировать статью 20 Конвенции ООН «О борьбе с коррупцией» — статью о незаконном обогащении публичных должностных лиц, когда их активы начинают превышать законные доходы и не могут быть разумно обоснованы», — сказал он.

Главное, по мнению главы ТПП РФ, добиваться абсолютной неотвратимости жесткого наказания за коррупцию без каких-либо изъятий и заниматься профилактикой нарушений.