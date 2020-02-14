Уволился медбрат из Перми, писавший в Сети об убийстве пациентов

Пермь, 14 февраля. Медбрат из Перми, писавший в Сети об убийстве пациентов реанимации, уволился. Об этом заявила глава Минздрава Пермского края Оксана Мелехова.

По ее словам, с медиком расторгнуты трудовые отношения из-за недопустимого поведения.

«Это прямое нарушение этики и деонтологии, с этим сотрудником расторгнут трудовой договор», — сообщила Мелехова.

Пресс-служба регионального минздрава передает, что медбрат написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, анонимный пользователь ресурса «Двач» рассказал, что, работая в медицинском учреждении, убил десять пожилых пациентов, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких. К сообщению был приложен снимок, на котором изображен медицинский халат с бейджем на имя Сергея Владимировича.

Изначально в авторстве сообщения подозревали сотрудника Кировского госпиталя ветеранов войн, однако проверка показала его непричастность к происшествию.

Позже была установлена личность автора поста, им оказался медбрат пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин.

Специальная комиссия краевого министерства здравоохранения проверила все случаи смерти пациентов за время работы Калинина и пришла к выводу, что опубликованная им информация не соответствует действительности.