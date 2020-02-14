Западные соцсети готовы платить штрафы ради доступа к данным россиян

Москва, 14 февраля. Сотрудничающие со спецслужбами американские соцсети так упорно нарушают законодательство РФ, поскольку им важнее собирать личные данные российских пользователей. Об этом в пятницу заявил известный политолог, автор проекта «Смыслы» Иван Аркатов.

«У них база в США и для них основные законы США. Им выгодно совместно со спецслужбами США контролировать персональные данные и иметь к ним доступ. При нахождении баз данных в России у сервисов будут с этим проблемы», — рассказал он порталу iReactor.

По мнению эксперта, россиянам нужно объяснить, что использование западных соцсетей чревато сливом их личных данных.

Напомним, что накануне московский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей за неисполнение российского закона о локализации базы данных российских пользователей. Обе компании обязаны выплатить штраф в течение 60 дней. Если социальные сети и дальше будут игнорировать закон, то в следующий раз штраф может составить уже 18 млн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию нашей страны. Повторное нарушение грозит штрафом от 6 миллионов до 18 миллионов рублей. Поправки в закон «О персональных данных», которые обязывают хранить данные о российских пользователях на территории РФ, вступили в силу 1 сентября 2015 года.