Дочери Бородиной предсказали судьбу сердцеедки

Москва, 14 февраля. Фотография младшей дочери телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Теоны в ванне поразила поклонников знаменитости. Многие предсказали, что дочь Бородиной разобьет немало мужских сердец.

Ведущая скандального телепроекта опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию младшей дочери. Четырехлетняя девочка с золотистой повязкой на голове окутана мыльной пеной в ванне.

«Голубые глаза наполнены солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза кричали: Куда ты?» — подписала кадр 36-летняя теледива.

Поклонники восхитились неземной красотой голубоглазой малышки и оставили в комментариях массу теплых слов.

«О, боги! Ну какая красавица! Шедевр взаимной и чистой любви! Плод ее создания!» — изумилась dudakalova.

«Боже, какая прелесть эта Тейка. Красивая, да еще и прикольная», — отметила katlina_smile.

«Неземная», — поразилась natalia05021986.

«Какая же она красивая. Ах, эти бездонные голубые глаза чего только стоят! Будь безгранично счастлива, девочка», — пожелала eshka_msk.

Ряд фолловеров отметил, что дочь Бородиной, обладающая «божественной красотой», погубит не одно мужское сердце.

«Ну очень красивая! Держитесь, мужчины», — предупредила ksanochkaboroda.

«Красотка невероятная! Ой, что будет! Берегитесь, мальчики», — указала anastasiya_peres.