Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 7

Редакция Федерального агентства новостей публикует седьмой выпуск рейтинга антироссийских СМИ. Худшим из худших стал проект беглого преступника Михаила Ходорковского «МБХ Медиа». Портал опубликовал 133 антироссийских материала.

На второе место опустилось «Эхо Москвы» (113 статей). Пока подручные Алексея Венедиктова оправдывали террористов и преступников, они потеряли первое место. «Лента.ру» уже вторую неделю не отдает никому третье место (107 статей).

Еще один проект Ходорковского — «Открытые медиа» — поднялся на четыре строчки, опубликовав 98-й антироссийский материал.

На этой неделе внимание оппозиционных СМИ привлекли террористы, которых они пытались оправдать.

СПРАВКА:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейк

Скандально известная группа Pussy Riot, участницы которой уже были судимы за хулиганство в храме Христа Спасителя, вновь стала инициатором провокационной выходки. На этот раз они выдали срыв съемок своего клипа за намеренное противодействие полиции, обвинив ее в отключении электричества.

Новость быстро подхватили оппозиционные СМИ, однако после проверки история оказалась куда более банальной: съемки в «Ленфильме» сорвались из-за аварии, о чем рассказала директор киностудии Инесса Юрченко.

Так называемые журналисты «Новой газеты» пытаются выпрыгнуть из штанов и найти любые поводы, чтобы уколоть Россию. В этот раз досталось не только Первому каналу, но и российским спортсменам.

Незаконный митинг прошел в Петербурге на прошлой неделе. Естественно, оппозиционные издания постарались не пропустить такое яркое событие. Полиция Северной столицы сработала максимально быстро, участников акции задержали, после чего сразу же отпустили.

Либеральные СМИ выставляют все как нарушение свободы слова. Но на самом деле участники акции нарушали закон и мешали передвижению транспорта.

Так называемые оппозиционеры провоцируют людей на беспорядки из-за приговоров по делу террористической организации «Сеть» (деятельность запрещена в РФ). При этом некоторые СМИ тиражируют информацию о якобы задержаниях. Все это не более чем попытка привлечь внимание западных спонсоров.

Речь идет не обо всей партии, как можно было бы подумать из заголовков «Росбалта» и «Бездуховности», а о конкретном человеке. Почему-то либеральные СМИ забывают о деталях.

«Нелепыми причинами» являются обвинения депутата партии «Яблоко» из Смольнинского МО Никиты Юферева в развращении собственных детей. Подробнее читайте в материале ФАН «Петербургского депутата Юферева могут лишить родительских прав за растление детей».

Правозащитник «Мемориала» (признан иноагентом) Лев Пономарев провоцирует россиян на беспорядки из-за приговоров по делу террористической организации «Сеть» (деятельность организации запрещена на территории РФ). Из его обращения на «Эхе Москвы» следует, что уличные беспорядки нужны только для «отчета» перед иностранными меценатами, которые продолжительное время спонсируют его организацию.

Либеральные СМИ никак не могут прийти в себя после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Какие только заголовки и инфоповоды не выдумывают российские СМИ, а идеи порой предлагают американские, такие как Bloomberg.

Очередной фейк о «столкновениях» военных России и США в Сирии, который назвали «противостоянием уровня третьей мировой войны», стал поводом для распространения вбросов не только либеральными изданиями, но и зарубежными. На этот раз отличился The Wall Street Journal.

Дезинформация

Либеральные СМИ оправдывают террористов, пытаясь создать из них «жертв политического режима». Оппозиции не интересна судьба фигурантов дела, вина которых была доказана, — за счет этой истории либералы пытаются набрать политические очки, выставив правоохранительную систему в негативном свете.

Суд признал виновными фигурантов дела «Сети» — террористической организации, участники которой планировали серию терактов в Петербурге, Москве и Пензе. Судья также принял во внимание их планы по нападениям на полицейских, тренировки с оружием и составление собственного устава экстремистской направленности. Подробнее читайте в материале ФАН «Суд в Пензе назначил членам террористического сообщества «Сеть» сроки от 6 до 18 лет».

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он подчеркнул также целесообразность включения в Совет Федерации бывших глав государства, поскольку люди, занимавшие такой пост, считает парламентарий, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации.

Оппозиция в свойственной ей нигилистской манере по отношению к закону отреагировала на приговор Максиму Верникову, активисту нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» и бывшему координатору «Открытки» (Свердловская область).

При обыске, запечатленном полицией на видео, у него нашли свидетельства того, что он активно сотрудничал с организацией, несмотря на тот факт, что она уже была признана нежелательной. Верников отрицал свою причастность к структурам Михаила Ходорковского. Однако вещественные доказательства стали свидетельством его вины. Подробнее читайте в материале ФАН «ФАН публикует видео обыска у осужденного по 284.1 УК РФ активиста «Открытки» Верникова».

Нужно понимать, что запрета на выражение своих идей, в том числе и политических, нет, однако деятельность такого рода нельзя проводить в любых учебных заведениях.

Намеренная попытка придать своей истории политический контекст наносит вред не только учебному учреждению, но и самим студентам. Подробнее о провокациях читайте в материале ФАН «Студент Жуков выбирается из подполья, заручившись поддержкой антироссийских сил».

Редакция «Новой газеты», печально известная по публикациям заказных статей и откровенных вбросов, обратилась в суд с иском к Федеральному агентству новостей. Издание утверждает, что публикации ФАН о связи корреспондента «Новой» Дениса Короткова с террористами ИГ1 не соответствуют действительности.

О связи Короткова с боевиками стало известно еще в 2017 году, когда его номер был найден у одного из ликвидированных в Сирии боевиков. Позднее один из террористов в подробностях рассказал, как Коротков сотрудничал с ними, чтобы более эффективно распространять дезинформацию. ФАН готов в суде предоставить все доказательства, обосновав свою позицию.

Партия «Яблоко» уже не та, что раньше. Чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, представители обсуждают поправки к конституции и предлагают свои. Их не беспокоит, что окончательное слово будет за россиянами.

Еще дальше пошел Борис Вишневский, представляющий «Яблоко». Он разработал собственные поправки и предложил увеличить количество депутатов до 200 человек. Видимо, это последний шанс для Вишневского хоть как-то усидеть в кресле: «Вишневский намерен посадить на шею россиянам еще 200 депутатов Госдумы, в том числе и себя».

Суд приговорил террориста из запрещенной в России экстремистской группировки «Артподготовка» Владимира Иванютенко, с которым активно сотрудничал журналист «Новой газеты» Денис Коротков, к 3,5 года колонии и штрафу в 30 тыс. рублей за подготовку покушения на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Для «Новой газеты» подобные группировки и их активисты являются платформой, с помощью которой они могут подавать ту или иную информацию, очерняющую нашу страну.

Движение «Открытая Россия» (ОР, признано нежелательным в РФ), принадлежащее миллиардеру Михаилу Ходорковскому, решило усилить работу в регионах России и выйти на общефедеральный уровень, учредив новое политическое объединение — «Федеративная партия». Фактически создана еще одна ширма для маскировки активистов ОР и ведения подрывной деятельности: «Новая «Федеративная партия» находится под контролем Михаила Ходорковского».

Накануне администрация Праги сообщила о намерении переименовать площадь, где находится посольство РФ, увековечив память Бориса Немцова. В длительной совместной истории России и Чехии есть достаточно выдающихся личностей, в честь которых можно было бы назвать площадь, однако на эту роль была выбрана неоднозначная фигура Немцова.

Такой шаг стал попыткой очередной русофобской провокации, желанием сделать Москве гадость. Однако и России есть чем уколоть Чехию, и уж явно посильнее — стоит лишь вспомнить, как чехи обманули адмирала Колчака, украв 182 тонны золота, принадлежащего Российской империи. Не стоит провоцировать РФ на ответные шаги, они окажутся гораздо острее.

Мнение эксперта

Писатель, публицист и главный редактор русской службы радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян считает, что дезинформация и фейки рассчитаны на обывателя. Ему лень следить за всеми процессами.

«Удовольствие это сомнительное, я вам могу сказать как человек, который вынужден все это читать. То, что «Би-би-си»-ресурсы публикуют, американские издания, английские, я читаю семь дней в неделю. Понятно, что обыватель этим заниматься не будет. Для него важна выборка самого основного, что есть. То, что ФАН публикует вот такие рейтинги, — это хорошо и правильно».

Если журналисты ФАН мониторят ежедневно, то они видят всю ту русофобскую ненависть, которая исходит от либеральных СМИ. Однако, считает Гаспарян, это никак не поможет снизить количество материалов, которые направлены против России.

«Кто заказчик? Если мы про западные СМИ, то это, понятное дело, их местные руководители. Также они стараются ради грантов, как и желающие из России. У российской оппозиции свои есть ресурсы для этого, да и в массе своей они сейчас используют другие новые медиа — Twitter, Facebook, Telegram-каналы, это оперативнее получается», — подытожил собеседник ФАН.

Провалы недели

Редакция ФАН решила, что победителями прошлого опроса станут все участники. Поэтому поздравляем с победой Евгения Ройзмана, Олега Навального, «Медузу» и «Новую газету».

А мы объявляем старт еженедельному конкурсу.

Первый конкурсант — Любовь Соболь

В ночь с 9 на 10 февраля весь мир следил за самым главным событием в мире кинематографа — премией «Оскар-2020». Но российская оппозиция и во время такого мероприятия нашла как напомнить о себе.

Второй конкурсант — снова Евгений Ройзман

По его словам, к нему в гости зашла посол Великобритании. Никаких грантов, никакой поддержки, просто Дебора Броннерт приехала поговорить о Черчилле и Толкиене.

Третий конкурсант — Илья Яшин

Сторонник Алексея Навального и оппозиционер Илья Яшин продолжает мечтать в Twitter об акции, участие в которой примут 30 тысяч человек.

Четвертый конкурсант — штаб Навального

Как всегда, хомячки Алексея Навального приписывают себе новые победы, но почему-то не обращают внимания, что об этом писали все СМИ, вызвав резонанс.

1 Организация запрещена на территории РФ.