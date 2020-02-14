Павленский вынудил кандидата в мэры Парижа сняться с выборов

Париж, 14 февраля. Кандидат в мэры Парижа от президентской партии «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво снялся с выборов из-за интимного видео. Ролик опубликовал эмигрант из России, художник-акционист Петр Павленский.

Бывший государственный секретарь Гриво объявил о том, что снимается с выборов в мэры Парижа. Причиной тому стал скандал из-за опубликованного в Сети ролика сексуального характера с участием политика и неизвестной женщины.

«За этот год я и моя семья подвергались клеветническим высказываниям и анонимным нападкам. Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью», ― объяснил Гриво свое решение отказаться от выборов, его слова приводит газета Liberation.

Павленский заявил, что целью его очередной акции было вскрыть лицемерие. Художник отметил, что Гриво создал образ семьянина, он опирается на семейные ценности и приводит в пример свою жену и детей. Однако его слова не совпадают с тем, что он делает, объяснил Павленский. Поэтому он вынудил кандидата в мэры Парижа сняться с выборов.

«Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, но они должны быть честными. Он хочет быть главой города, и он лжет избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня», ― добавил эмигрант.

Павленский не уточнил, каким образом он получил видео. Художник подчеркнул, что «источник» имел отношения с Гриво «по взаимному согласию».

Павленский вместе с семьей получил политическое убежище во Франции и эмигрировал в страну. В России в отношении художника несколько раз пытались возбудить дело об избиении актера и насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы из «Театра.doc». Однако, эмигрировав во Францию, Павленский успел отличиться очередной акцией. Он поджег фасад столичного отделения Банка Франции, за что был приговорен к трем годам тюрьмы, два из них ― условно.