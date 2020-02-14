Лобода удивила поклонников «пьяными» танцами

Москва, 14 февраля. Популярная певица Светлана Лобода удивила поклонников неадекватными танцами на сцене во время Big Love Show. Соответствующие кадры появились в Сети.

Поклонники предположили, что звезда в платье с леопардовым принтом увлеклась исполнением песни под названием «Новый Рим» и забыла о том, что находится на сцене. Другие уверены, что Лобода была в состоянии алкогольного опьянения.

«Кошмар… У нас на эстраде, что за конвульсии? То ползают, то скачут, то шпагатами соревнуются, а зритель почему за припадки деньги платит?» — возмутился CENK BIBIOGLU.

«Девушка, я думал вас током бьет, а вы оказывается танцуете», — иронично написал пользователь Сети.

«Среднестатистическая женщина на корпоративе научит лучше», — заметил другой.

«Санитаров сюда!» — заключил третий.

Напомним, Светлана Лобода задрала ногу выше головы и продемонстрировала нижнее белье. Провокационный снимок она опубликовала в историях в своем Instagram. Фотография была сделана во время съемок Big Love Show. Лобода, видимо, забыла, что выступает в юбке и высоко задрала ногу. Интересно, что через час после публикации фотографии Лобода выложила более приличный снимок с табличкой «цензура», прикрывающей нижнее белье звезды.

Ранее в Сети разгорелся скандал после того, как Дима Билан в Самаре вышел на сцену пьяным. Судя по опубликованным кадрам, во время концерта на площади Куйбышева артист периодически забывал слова своих песен, невнятно общался с публикой и странно танцевал.