Минобороны РФ опровергло заявление Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

Москва, 14 февраля. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.

В ЦПВС отметили, что турецкое министерство обороны продолжает распространять данные о якобы потерях правительственных сил Сирии, понесенных в результате ударов действующих в Идлибской зоне деэскалации подразделений турецких войск. Отмечается, что только за прошедшие 24 часа Анкара заявила о якобы гибели 63 военных армии Сирии.

«Подобные заявления об «обстрелах» сирийских правительственных войск подразделениями вооруженных сил Турции и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих не соответствуют действительности», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Напомним, в начале февраля турецкие военные начали передвижения в Идлибской зоне деэскалации, не предупредив об этом ни Сирию, ни Россию. В итоге 3 февраля солдаты попали под обстрел, подразделения сирийской армии приняли их за террористов. Ситуация повторилась 10 февраля, пятеро турецких военных погибли.

Отметим, турецкая сторона поддерживает некоторых боевиков в сирийском Идлибе. Дамаск считает присутствие турецких войск в своей стране незаконным и приравнивает их действия к военному вторжению. Анкара не выполняет двусторонние договоренности, которые были достигнуты по итогам встречи президентов России и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи.