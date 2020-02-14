Трампу запретили воевать с Ираном

Вашингтон, 14 февраля. Сенат США принял резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в части применения вооруженных сил против Ирана. За документ проголосовали 55 из 100 сенаторов.

Согласно резолюции, Вашингтон может применить военную силу против Тегерана только при условии, что такой шаг одобрит конгресс. Исключение составляют лишь те случаи, когда речь идет о предотвращении непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Трамп уже раскритиковал решение Сената, назвав его «слабостью».

«Крайне важно для национальной безопасности страны, чтобы американский сенат не голосовал за резолюцию о применении военной силы против Ирана. Мы делаем все правильно в отношении Ирана, и сейчас не время демонстрировать слабость. Большинство американцев поддерживают нашу атаку на Сулеймани», — пишет он в Twitter.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

Отметим, что президент США имеет право наложить вето на резолюцию Сената, однако парламент также может обойти вето, если наберет две трети голосов в обеих палатах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Соединенные Штаты убили иранского генерала Касема Сулеймани. Высокопоставленный иностранный военнослужащий погиб в результате авиаудара ВВС США по аэропорту Багдада.

Действия Штатов возмутили даже американских партнеров по НАТО. Так, например, Канада потребовала от Вашингтона объяснений. А Ирак заявил, что американский контингент должен немедленно покинуть территорию республики. Иран в свою очередь объявил о начале военной операции «Мученик Сулеймани», целью которой является борьба с американскими силами в Ираке.