Трампу запретили воевать с Ираном

Вашингтон, 14 февраля. Сенат США принял резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в части применения вооруженных сил против Ирана. За документ проголосовали 55 из 100 сенаторов.

Согласно резолюции, Вашингтон может применить военную силу против Тегерана только при условии, что такой шаг одобрит конгресс. Исключение составляют лишь те случаи, когда речь идет о предотвращении непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Трамп уже раскритиковал решение Сената, назвав его «слабостью».

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....