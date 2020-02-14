Власти Украины бросили своих граждан в эпицентре эпидемии коронавируса

Киев, 14 февраля. Проживающие в китайском Ухане украинцы две недели ожидают эвакуации в связи с эпидемией коронавируса, однако власти Украины ее постоянно откладывают.

Гражданка Украины Ирина Чуйко опубликовала пост в своем Facebook, в котором рассказала, что находящиеся в Ухани украинцы подписали согласие на эвакуацию и прохождение карантина после возвращения на родину, однако украинские власти так и не прислали за ними самолет.

«Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля, потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля», — отметила Чуйко.

Она также добавила, что правительство Украины, в отличие от властей других стран, до сих пор не может организовать эвакуацию своих граждан.

«До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой. Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами — нет», — добавила Чуйко.

Граждане Украины, которых до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя записали видеообращение, в котором рассказали, что власти Украины постоянно меняют дату вылета. При этом ситуация в Ухани продолжает усугубляться.

«С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест на Украине, негде нас поселить», — рассказали украинцы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 63 тысяч человек. От вируса погибли более 1,4 тысячи человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.