Минск ведет переговоры о поставках нефти из США и Саудовской Аравии

Минск, 14 февраля. Белоруссия ведет переговоры с Польшей о поставках нефти из США и Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что Минск будет закупать нефть у других стран, даже если она будет дороже российского сырья.

«Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что Белоруссия не намерена платить премии нефтяным компаниям из РФ, поскольку они поставляют черное золото по мировой цене.

«Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний», — отметил президент страны.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что страна намерена закупать российскую нефть по ценам в 83–85% от мировых без учета торговой пошлины.

Тогда же зампред правительства Белоруссии заявил, что Минск продолжит поиск альтернативных источников нефти, несмотря на договоренности с Россией.

По его словам, соответствующие переговоры республика ведет с Казахстаном, передавало Федеральное агентство новостей.