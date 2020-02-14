14 февраля отмечается международный день всех влюбленных. Представители противоположного пола всегда хотят чем-то удивить свою вторую половинку. Кто-то планирует провести романтический вечер в ресторане, а кто-то штурмует салоны парфюмерии и цветочные магазины.

Основные тренды на подарки в день всех влюбленных подтверждают данные аналитиков исследовательского холдинга «Ромир». Согласно их результатам, в преддверии праздника резко вырос спрос на цветы (+35,6%) и средства контрацепции (+69,6%). Не сильно уступают по количеству продаж шоколадные конфеты (+64,5%) и плюшевые мишки (+40,3%). При этом нет понимания, какой подарок для возлюбленного или возлюбленной будет лучшим современное время. С таким вопросом корреспондент Федерального агентства новостей обратился к президенту национального института сексологии Льву Щеглову.

«В наше время все буквально пенится от агрессии, злобы, неприятия и непонимания друг друга. Я думаю, что самое главное две вещи. Во-первых, понимать, что является наиболее приятным и ценным для того человека, которого ты любишь. Исходя из этого сделать такой подарок. Подарком может быть, как вещь, так и какое-либо действие вплоть до прочтения наизусть любимого стихотворения мужа, друга, жены или возлюбленной. Во-вторых, на мой взгляд, подарок не должен носить конфетно-букетный оттенок», — выразил мнение Щеглов.

Доктор медицинских наук задался вопросом, почему многие мужчины обязательно дарят цветы своим девушкам. По его словам, многие представительницы прекрасного пола равнодушны к такому подарку.

«Очень часто покупают парфюм. Почему парфюм? Этот человек может быть мечтает о дорогой книжке, которую сам себе не позволит. Поэтому необходимо проявить глубокое позитивное отношение к этому человеку, которое предполагает, что ты знаешь, что ему хочется и что ему приятно. Большего, я думаю, никто не придумает. Подарок не должен быть формально красивый с бантами или цветами, а учитывающий конкретные потребности каждого человека», — рассказал сексолог.

Ранее россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на подарки для любимых. По статистике только для 1 из 100 россиян День святого Валентина является поводом для дорогого подарка своей второй половинке. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.