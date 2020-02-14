Пожаловавшимся на дискриминацию российским мужчинам пригрозили однополыми браками

Согласно социологическому исследованию, проведенному сервисом по поиску работы Superjob, почти 41% опрошенных мужчин назвали свой более поздний, по сравнению с женщинами, выход на пенсию дискриминацией. С ними солидарны 28% представительниц прекрасного пола, также прошедших соцопрос на сайте сервиса. Однако совсем иного мнения придерживается член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В интервью Федеральному агентству новостей она заявила, что Россия не должна подвергаться западным веяниям относительно полного равноправия полов — так можно дойти до того, что вместо «пап» и «мам» у нас будут «родитель №1» и «родитель №2».

«Если считать дискриминацией то, что у нас граждане мужского пола уходят на пенсию на 5 лет позже женщин, то можно со временем прийти к мысли, что тем должны быть доступны все профессии — включая самые опасные, к которым женский организм попросту неприспособлен. Например, на горной проходке в шахте или каких-то вредных производствах. Можно ли запрет на такую работу для дам назвать дискриминацией? Нет, это проявление заботы государства о женском здоровье. То же можно сказать и о более раннем выходе на пенсию», — уверена собеседница ФАН.

По ее словам, когда эта норма только была принята, законодатель исходил из того, что женщина является воспроизводителем человеческого рода.

«Она рожает, воспитывает детей, создает семейный уют — а значит в совокупности трудится чуть больше, чем мужчина, который традиционно считается добытчиком. В современных реалиях жена трудится наравне с мужем, но домашние обязанности никуда не ушли — в итоге получается, что она приходит домой не отдыхать, а работать на вторую смену», — рассказала парламентарий.

При всем этом, продолжила Бессараб, перед нашими глазами стоит яркий пример европейских стран, где представители обоих полов выходят на пенсию в равных условиях.

«Однако я бы не стала следовать за этими модными тенденциями, — заявила депутат. — Так мы дойдем до самого ярого феминизма, однополых браков и вообще смывания границ между женщинами и мужчинами».

Парламентарий напомнила, что во время совершенствования пенсионного законодательства правительством предлагалось повысить возраст ухода на заслуженный отдых представительницам прекрасного пола на целых 8 лет.

«Однако президент России Владимир Путин своим галантным решением решил сохранить пятилетнюю разницу между выходом на пенсию мужчин и женщин, оптимальность которой была выявлена еще в советское время, когда работали различные институты физиологии человеческого организма. Они изучали как раз особенности износа женского и мужского организма и пришли к выводу, что в случае с прекрасным полом он происходит раньше. Причиной этому конечно же служат большие объемы домашней работы, которую ему приходится выполнять, и, в большей степени, беременности и роды», — уверена Бессараб.

Что же касается приводимого «дискриминируемыми мужчинами» аргумента о том, что представители сильного пола умирают раньше прекрасного — согласно последним данным, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68,5 лет, в то время как у женщин она равняется 78,5 годам — то здесь, по словам депутата, часто забывается, что в эту статистику включены смерти от несчастных случаев и хронического алкоголизма.

«Теперь же отрадно заметить, что население постепенно избавляется от вредных привычек: люди стали меньше пить и травить организм табакокурением, — сказала парламентарий. — Но вместе с тем надо регулярно обследоваться у врачей, проходить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, да и в целом вести здоровый образ жизни. Поверьте, намного лучше и правильнее подтянуть продолжительность жизни у мужчин, чем отправлять женщин на пенсию одновременно с ними».

Ранее Владимир Путин пообещал, что в России не будет «родителя номер один» или «номер два», а будут папа и мама, пока он является президентом РФ. Брак — это союз между мужчиной и женщиной, напомнил глава государства.