Сирийская армия освободила ряд деревень на юго-западе Алеппо

Дамаск, 15 февраля. Сирийская армия установила контроль над районом Хан аль-Асал, расположенным на юга-западе Алеппо. Это произошло после интенсивных боев с террористическими группировками, в ходе которых САА удалось уничтожить их штаб-квартиры и ликвидировать остатки оружия.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Известно также, что в ходе ожесточенного противостояния с террористами запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры»1 и «Исламской партии Туркестана» сирийская армия взяла под контроль микрорайон Ар-Рашидин-4 и Кафр-Наха.

Операции САА привели к гибели множества террористов, ранениям и бегству остальных. Большая часть оставшихся в живых боевиков направилась в западную часть Алеппо.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В течение последних двух дней армейские подразделения сирийской армии освободили сразу несколько деревень и городов, расположенных по обе стороны международной дороги, среди них Аль-Бавабийя, Кусубийя, Тал-Худайя, Аль-Зорба, Буркум и Центр сельскохозяйственных исследований ИКАРДА.

В данный момент подразделения САА продолжают прогрессировать и добиваются новых побед на территориях, оккупированных незаконными вооруженными группировками. Не так давно военным удалось освободить стратегически важную международную трассу Хама — Алеппо и большую часть населенных пунктов, расположенных по обе стороны от нее.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия взяла под свой контроль турецкий наблюдательный пункт в городе Аль-Эйс в южной части провинции Алеппо. При этом, турецкие военные направились в сторону аэропорта Тафтаназ в провинции Идлиб. Стоит отметить, что военные операция САА на территории Идлиба также прогрессирует.

1 Организация запрещена на территории РФ.