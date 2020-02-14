Ржавчину отправят в космос для защиты электроники от радиации

Вашингтон, 14 февраля. Ученые из Соединенных Штатов разработали новую технологию для защиты электроники в военной и космической технике от ионизирующего излучения.

Без защиты зонды подвергаются воздействию жесткой космической радиации, которая может спровоцировать сбои в работе электронный компонентов. Среди мер защиты приходится использовать экранирование, укрывая чувствительные компоненты, например, алюминиевым слоем.

Исследователи из Университета штата Северная Каролина предложили использовать покрытие из ржавчины для экранирования радиации. По их мнению, это позволит сохранить тот же уровень защиты, но существенно снизить массу.

«Наш подход может быть использован для поддержания одного и того же уровня радиационной защиты при одновременном снижении веса на 30% или более по сравнению с наиболее широко используемыми методами защиты. В любом случае, наш подход уменьшает объем пространства, занимаемого экранированием», — приводит PlanetToday слова доцента ядерной инженерии Роба Хейса.

Более того, как считают эксперты, новая технология может потенциально уменьшить потребность в обычных защитных материалах для космической электроники. Испытания нового метода защиты с использованием ингридиента ржавчины для использования различных устройств продолжаются.