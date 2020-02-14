Украина боится использовать турецкие БПЛА в Донбассе из-за их дороговизны

Закупленные Украиной в 2018 году у Турции разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 до сих пор не боеготовы. Об этом сообщил интернет-ресурс Ukrainian Military Pages.

Согласно его данным, средства, выделяемые на обустройство места дислокации оснащенного «Байрактарами» подразделения ВСУ, явно не достаточны. Из-за этого не построены боксы для автотехники, которая обеспечивает полеты, помещения технической эксплуатационной части, а также учебные помещения для проведения занятий со специалистами групп обслуживания БПЛА.

Украинские операторы «Байрактаров», к удивлению турецких советников, заняты чем угодно: ремонтом казармы, заменой электропроводки в ангарах и т. д., но не отработкой реальных действий с беспилотниками.

Причины подобного бардака Ukrainian Military Pages видит в некой «бюрократической волоките», якобы до сих пор не позволяющей украинским военнослужащим приступить к осуществлению практических полетов Bayraktar TB2.

Обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что пренебрежительное отношение Минобороны Украины к купленным ранее у Турции БПЛА более чем логично и даже оправдано.

Детище Baykar Makina

Мрачный период президентства Петра Порошенко в наследство после себя оставил для ВСУ немало дорогостоящих новинок, обладающих в глазах украинских военных сомнительной боевой ценностью. От некоторых из них после победы на президентских выборах Владимира Зеленского им удалось «отмахнуться». От других же «подарунків» пана Порошенко украинским военным отказываться было уже поздно, и они превратились для ВСУ в настоящий «чемодан без ручки», бросить который жалко, а использовать по назначению невозможно.

В число таких изделий, помимо достопамятных украинских бронекатеров «Гюрза-М», судя по всему, угодили и закупленные в Турции беспилотные разведывательно-ударные летательные аппараты Bayraktar TB2.

Чтобы разобраться в том, почему так получилось, совершим короткий экскурс в историю.

Программа создания собственных ударно-разведывательных БПЛА стартовала в Турции в начале 2000-х годов, когда компания Turkish Aerospace Industries взялась за разработку TAI Anka-B. Однако работы над семейством тех беспилотников сильно затянулись. В итоге первым принятым на вооружение турецким ударно-разведывательным беспилотником стал не TAI Anka-B, а дрон семейства Bayraktar.

Эти аппараты с 2007 года разрабатывались компанией Baykar Makina. Любопытно, что ее специалисты параллельно с испытаниями своих беспилотников плотно работали над темой импортозамещения. К 2017 году они добились того, что 93% компонентов Bayraktar TB2 производились в Турции.

Поставки аппарата турецким силовым структурам начались с 2014 года. Любопытно, что первоначально новые беспилотники отправлялись заказчикам исключительно в разведывательной конфигурации. Первые успешные запуски управляемых боеприпасов с борта Bayraktar TB2 удалось осуществить лишь в декабре 2015 года.

Перечислим технические характеристики этого БПЛА: длина — 6,5 м, размах крыла — 12 м, максимальный взлетный вес — 650 кг, крейсерская скорость — 130 км/ч, максимальная скорость — 222 км/ч, максимальная масса полезной нагрузки — до 75 кг (при длительном барражировании она снижается до 50 кг), потолок — 7300 м.

Изначально предполагалось, что в качестве подвесного вооружения Bayraktar TB2 будет использовать ПТУР Roketsan L-UMTAS. Однако последние оказались для нового разведывательно-ударного дрона явно тяжеловаты. Это заставило турок на основе Roketsan L-UMTAS создать для Bayraktar TB2 облегченные боеприпасы MAM-L с лазерной полуактивной системой наведения.

Контракт? Есть контракт!

В августе 2016 года в ходе испытаний Bayraktar TB2 с подвешенными боеприпасами провел в воздухе 24 часа 34 минуты, преодолел расстояние 4040 километров и набрал почти 5,5 километров высоты. Об этом достижении своего ОПК немедленно раструбили все турецкие СМИ.

О чем они предпочли умолчать, так это о больших размерах аппарата и его управлении по радиоканалу, которые превращали турецкий БПЛА в легко обнаруживаемую и весьма уязвимую цель для противника, располагающего современными средствами ПВО и РЭБ. Более того, радиоуправление ограничивало радиус действия Bayraktar TB2 цифрой 150 км.

Впрочем, в глазах турок, планировавших использовать свой новый БПЛА против курдских боевиков и подобных им членов парамилитарных формирований, все эти особенности Bayraktar TB2 критическими не являлись.

С 2016 года этот дрон начал успешно применяться для контртеррористических операций в Турецком Курдистане. Позже турки стали использовать его над северной Сирией. Эти операции носили не столько военный, сколько рекламный характер — уж очень руководству Baykar Makina хотелось наладить продажи своего изделия за рубеж.

Правда, 12 февраля 2018 года случился внезапный афронт — в ходе проведения турками операции «Оливковая ветвь» один Bayraktar TB2 оказался сбит в районе Африна. Но Анкара постаралась замять этот инцидент.

Старания турецких маркетологов принесли свои плоды. В марте 2018 года три разведывательно-ударных комплекса Bayraktar (три наземные станции управления + шесть БПЛА) заказал Разведывательный центр Катара. Вторым же иностранным покупателем Bayraktar TB2 стала Украина.

Киев пытался договориться с Анкарой о приобретении этого дрона на протяжении без малого двух лет. Столь упорное желание украинской стороны заполучить малопригодные для применения в Донбассе «Байрактары» (в вооруженных формированиях народных республик современные средства ПВО и РЭБ, не в пример отрядам КПК, вполне имелись) заставляет предполагать личную заинтересованность — кто сказал «взятка»? — ряда лиц из киевских властных кабинетов.

Соглашение о закупке БПЛА было подписано во время визита президента Порошенко в Турцию 3–4 ноября 2018 года. Помимо него, в подписании соглашения принимали участие министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и глава «Укроборонпрома» Павел Букин.

Стоимость контракта составила 69 млн долларов. За эти деньги Украина должна была получить две наземные станции управления, шесть тактических средневысотных разведывательно-ударных Bayraktar TB2 и прилагающийся к ним боекомплект в виде 200 боеприпасов MAM-L. Кроме того, в стоимость контракта входили комплект запасных частей, сервисное сопровождение и обучение персонала.

«Совершенно не годится»

Сообщение о приобретении за весьма немаленькую сумму турецких «Байрактаров» было встречено украинской общественностью неоднозначно. Пока аффилированные с правительством СМИ превозносили мудрость Порошенко и Ко, независимые аналитики писали прямо об обратном. Например, ставший волонтером бывший активист «Евромайдана» Юрий Касьянов оценил покупку турецких беспилотников крайне негативно.

«Для нашей страны, для нашей войны Bayraktar TB2 совершенно не годится, — объявил Касьянов и добавил: — Bayraktar TB2, по своей сути, — это большой патрульный, полицейский, жандармский аппарат, но никак не военный… Закупка турецких противопартизанских беспилотников имеет «важное» для нашей обороны значение, но только потому, что ставит крест на создании отечественных ударных беспилотников поля боя и на разработке своих высокоточных боеприпасов для них. Денег, как известно, на всех не хватит».

И Касьянов как в воду глядел! Все получилось именно так, как волонтер и предупреждал. Но ясно это стало далеко не сразу…

В начале марта 2019 года Baykar Makina отгрузила ВСУ первые «Байрактары». В том же месяце они были продемонстрированы общественности на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, которого явно забыли ознакомить с реальными ТТХ дрона, выдал следующую пафосную фразу:

«Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 километров».

В конце октября Baykar Makina закончила поставку ВСУ всей предусмотренной контрактом матчасти. К этому моменту своего поста лишился не только президент Порошенко, но и министр обороны Полторак. Их преемники, не участвовавшие в подписании соглашения с турками, и, соответственно, не имевшие возможности получить дивиденды от сделки с турками, особых восторгов по поводу шести дронов озвучивать не торопились.

Действительно, реальные последствия этой покупки оказались совсем не столь блестящими, как пророчила украинская проправительственная пресса в ноябре 2018-го.

Беспилотный чемодан

Итак, ВСУ получили шесть разведывательно-ударных БПЛА с грудой оборудования и боеприпасов, однако загвоздка в том, что эффективно использовать их над Донбассом невозможно. На саму покупку, а также обучение украинского персонала Киев потратил так много, что ему пришлось предельно урезать финансирование разработок ударных беспилотников собственным ОПК.

Но и это не все.

Украинский персонал, обслуживающий «Байрактары», меняется. Это подразумевает дополнительные регулярные траты на обучение нового персонала. Что еще хуже, закупленная у турок дорогостоящая матчасть не может базироваться в чистом поле, а, значит, на территории Украины необходимо с нуля создавать специальную инфраструктуру для обслуживания Bayraktar TB2. Понятно, что не за бесплатно.

И все это, напомним, ради БПЛА, которые непригодны к задействованию в Донбассе и трижды непригодны к гипотетическому применению против ВС РФ.

Что же прикажете делать новому военно-политическому руководству Украины с купленным у Турции разведывательно-ударным беспилотным, но крайне дорогостоящим «чемоданом без ручки»? Правильно — ничего. Это, собственно, и следует из публикации Ukrainian Military Pages.

Не исключаем, что в скором времени на Украине будет инициировано очередное расследование «злоупотреблений предыдущей власти», объектом которого станет контракт на поставку ВСУ турецких БПЛА. Что касается самих доставшихся украинцам Bayraktar TB2, то они, скорее всего, обречены на длительный простой.

Не можем сказать, что нас это сильно расстраивает.