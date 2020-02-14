Жириновский прочитает лекцию о любви 14 февраля

Москва, 14 февраля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что прочитает для молодежи лекцию в День всех влюбленных.

«У нас в пятницу День влюбленных. Я прочитаю лекцию в своем кабинете на эту тему», — цитирует ForPost политика.

Владимир Жириновский обозначил несколько тем, которые затронет на лекции: «любовь с первого взгляда, любовь зла — полюбишь и козла, никогда не женюсь/не выйду замуж, остановите музыку — с другим танцует девушка моя».

Лидер ЛДПР отметил, что никто не будет проводить подобные мероприятия по всей стране. Жириновский уточнил, что каждый желающий сможет присоединится к трансляции в прямом эфире в социальных сетях.

Эксперты ранее рассказали, что средний чек пары, отмечающей День святого Валентина составит около 3,3 тысяч рублей в регионах России, а в Москве значительно выше — семь тысяч рублей. Как рассказал руководитель подразделения «Эвотор. Аналитика» Андрей Котов, в День всех влюбленных, например, цены на букеты могут повыситься на 3-5%.