Ургант пошутил о выдаче автономеров с кодом 666 на Урале



Москва, 14 февраля. Телеведущий Иван Ургант пошутил о возможной выдаче на Урале автомобильных номеров с региональным кодом 666.

«В Екатеринбурге будут выдавать автомобильные номера с кодом 666. Это здорово, потому что екатеринбуржцы отказались от храма в сквере», — сказал он в эфире своего шоу «Вечерний Ургант».

Напомним, протесты против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга прошли в мае прошлого года. Выступления были связаны именно с местом строительства собора.

О возможной выдаче автономеров с трехзначным кодом региона стало известно в начале февраля. Эту инициативу прокомментировала ранее и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявила, что эта инициатива выглядит провокацией для жителей Екатеринбурга. По ее мнению, выдавать такие «сатанинские» комбинации захотели именно в Екатеринбурге специально потому, что там разворачивались «страсти из-за храма».