Россия восстанавливает разрушенную в 90-е годы авиаотрасль

Россия при помощи Ил-114-300 и других современных проектов восстанавливает разрушенную в 90-е годы авиаотрасль, считает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что специалисты «РСК «МиГ» на мощностях авиазавода «Сокол» начали производство отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям.

Также стало известно, что «Сокол» изготовит семь отсеков фюзеляжа, которые впоследствии будут переданы Луховицкому авиационному заводу имени П. А. Воронина для окончательной сборки. К слову, в реализации проекта также участвуют воронежский завод «ВАСО» и ульяновский «Авиастар-СП». Проект обновленного советского самолета Ил-114-300 был доработан и полностью запущен с использованием цифровых технологий, что позволяет работать в едином информационном пространстве.

Комментируя начало производственного цикла ИЛ-114-300, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что таким новостям можно только порадоваться.

«Самолет Ил-114 создан еще в советское время, и это была очень удачная конструкция. Она шла на замену Ан-24, который уже начал вырабатывать ресурсы. Остатки Ан-24 летают внутри губерний и между ними, при этом самолеты не требуют очень сложных аэродромов, посадка возможна на грунт, лед и снег. То есть это самолет, пока еще непревзойденный в мире, при этом он имеет 50 человек загрузку, два турбовинтовых двигателя, хорошую авионику — замечательный самолет! И я был одним из первых, кто в 60-е годы осваивал его. У меня до сих пор остались самые теплые воспоминания», — говорит эксперт.

Однако с приходом 90-х в России начала разрушаться авиаотрасль, так как «руководителям министерства промышленности и торговли не хватило ни фантазии, ни ума поступить как китайцы, то есть модифицировать Ан-24».

«Китайцы взяли Ан-24, поставили туда новые двигатели, немного изменили фюзеляж, придумали свое название — и за ним выстроилась огромная очередь. У нас же умных людей тогда не нашлось, были только разрушители, поэтому мы сейчас попали в очень тяжелую во всех смыслах ситуацию, когда мы, благодаря некоторым деятелям, перешли на Boeing и Airbus. Поэтому сейчас президент Владимир Путин дал команду «импортозамещение» и, по сути, запустил процедуру восстановления разрушенной авиаотрасли страны. Вот и решили вспомнить про самолет Ил-114», — продолжает Смирнов.

На Ил-114-300 установили цифровой пилотажно-навигационный комплекс, немного изменили авионику и в целом довели самолет до современных требований ИКАО, запустив в серию.

«Поэтому мне очень приятно слышать такие новости, поскольку Ан-24 доживает свои последние часы ресурса, и мы можем остаться без самолетов для региональных полетов, а это уже вопрос национальной безопасности. Страна площадью в 17 млн квадратных километров не может по определению существовать без авиации, это априори. Поэтому президентом и приняты решения о производстве Ил-96, SSJ-100, МС-21, модернизированного Ан-2. Завершает цепочку совместный российско-китайский проект C919. В последний мы вкладываем очень много, в частности, свой интеллект. Так что любой новости о начале производства новых самолетов можно только радоваться», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для местных воздушных линий. Он рассчитан на 60 пассажиров, экипаж состоит из командира и второго пилота. Производство таких самолетов планируется поставить на поток в 2021 году.