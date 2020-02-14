Путин помиловал троих осужденных россиян

Москва, 14 февраля. Президент РФ Владимир Путин помиловал трех россиян, лишенных свободы за различные преступления. Указы главы государства о помиловании опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент освободил из заключения Павла Петрашова, осужденного за совершение ДТП со смертельным исходом. Мужчина уже отбыл часть наказания — длительностью 17 месяцев, кроме того, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также полностью признает свою вину и раскаивается.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Петрашова Павла Николаевича, <…> освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — отмечается в документе.

Указ вступит в законную силу через десять дней после его публикации.

Также российский лидер сократил срок лишения свободы до пяти лет Марине Чернышевой. Женщина поссорилась с бывшим супругом и ударила его ножом. Мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив. Пострадавший заявил, что именно он инициировал конфликт и не имеет претензий к бывшей жене.

В третьем указе Путин помиловал Раису Плетневу, осужденную также из-за ссоры с мужем. Женщина задушила своего супруга, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Свидетели показали, что мужчина регулярно выпивал и избивал свою жену, при этом не работал. Президент сократил женщине срок пребывания в местах лишения свободы до шести лет.