Алексей Морозов возглавил КХЛ вместо Чернышенко

Москва, 14 февраля. Известный хоккеист Алексей Морозов возглавил Континентальную хоккейную лигу вместо Дмитрия Чернышенко. Такое решение единогласно принял совет директоров КХЛ.

«Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Впереди у него огромный объем работы, в то же время дальнейший путь четко определен нашей стратегией развития», — отметил глава совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Он напомнил, что Морозов является одним из лучших нападающих в истории российского хоккея, который дважды завоевывал титул чемпиона мира, дважды становился победителем Кубка Гагарина и выиграл «серебро» на Олимпийских играх. Тимченко выразил уверенность, что на новом посту Морозов вновь окажется победителем.

Напомним, что Чернышенко возглавлял КХЛ на протяжении пяти лет. Он оставил свой пост в связи с назначением на должность вице-премьера РФ. В правительстве Чернышенко будет курировать вопросы развития спорта. Тимченко поблагодарил бывшего президента хоккейной лиги за то, что он смог вывести спортивную организацию на новый уровень.