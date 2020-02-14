Фельдман назвал заслуженным срок Жукову за экстремистские провокации

Москва, 14 февраля. Мосгорсуд признал законным условный срок студенту ВШЭ Егору Жукову и оставил его без изменений. За призывы к экстремистской деятельности и участие в незаконных протестных акциях он получил три года условно.

Политолог, кандидат политических наук, доцент, заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман счел заслуженным приговор Жукову. Эксперт отметил, что важно добиваться наказания не только для участников незаконных митингов, но и для организаторов акций.

«Дело в том, что сейчас стремительно развиваются технические средства для мобилизации протестных активистов, вся эта деятельность ушла в Интернет, а Интернет до конца не отражен в российском законодательстве», — заявил Фельдман в комментарии «ПолитЭксперту».

Политолог уверен, что предупреждать подобные незаконные мероприятия позволит ужесточение законодательства. Злоумышленники должны осознать неотвратимость наказания. При этом необходимо учитывать протестную мобилизацию в Интернете.

«В случае с Егором Жуковым — его трудно назвать какой-то жертвой провокации, потому что он сам большой теоретик протестного движения. Он выкладывал ролики, в которых детально разбирал принципы организации любого рода акций. Поэтому в случае него здесь решение судебных органов соответствует деянию, которое он совершил», — добавил Фельдман.

Напомним, в декабре 2019 года суд первой инстанции приговорил Жукова к трем годам лишения свободы условно. Защита подала апелляцию, однако Мосгорсуд оставил жалобу адвокатов без удовлетворения, а приговор — без изменения.