С помощью «охотника» Шойгу остудит горячие головы в НАТО

Благодаря многолетним усилиям министра обороны Сергея Шойгу российские войска оснащаются самым современным оружием; сильную армию нельзя представить без современных БПЛА. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

«Охотник» получит новые боеприпасы

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) ведет разработку нескольких новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов для ударных беспилотников разработки «Кронштадта» и «Сухого». Об этом рассказал генеральный директор корпорации Борис Обносов.

«В свое время нам хотели предложить тему разработки беспилотников, но мы за нее не взялись, поскольку уровень компетенции наших специалистов в данной области невелик. Что касается боеприпасов для беспилотников, то в этом направлении мы работаем активно», — сказал Обносов.

Он добавил, что разработка изделий такого типа — от 50 до 100 килограммов — сегодня весьма актуальна.

«Прорабатываем несколько тем. Например, тесно работаем с компанией «Кронштадт» по их аппаратам и с ОКБ Сухого по тяжелому ударному беспилотнику», — пояснил Обносов.

Остудить горячие головы

Как отметил Андрей Иванов, разработка боевых беспилотников и боеприпасов к ним — важнейшее направление укрепления обороноспособности России. Сейчас нельзя представить себе сильную армию без беспилотников, которые способны выполнять самые разнообразные задачи. Это хорошо понимают в Министерстве обороны РФ.

«Благодаря многолетним усилиям главы ведомства Сергея Шойгу наши войска оснащаются самым современным оружием, а в некоторых видах вооружений Россия, как говорится, впереди планеты всей. Но вот что касается беспилотников, до недавнего времени наблюдалось некоторое отставание. Никто не ставит сейчас под сомнение лидерство РФ в разработке гиперзвукового оружия, ядерных стратегических и тактических сил. И в плане оснащения сухопутных войск наша страна в лидерах, тут можно вспомнить про танки «Армата» и различные комплексы. Но вот с беспилотниками было определенное отставание», — пояснил Андрей Иванов.

Как отметил эксперт, современные армии крупных держав решают часто именно тактические задачи. Например, нужно нанести удар по базам террористов в Сирии, отстоять интересы страны в других точках света. И вот как раз для этой цели беспилотники крайне эффективны, считает политолог.

«У американцев такие средства применяются давно, сейчас к этому подходит Россия. Но что еще важно отметить? Проблема в том, что даже сражаясь с бандами террористов на Ближнем Востоке, необходимо иметь оружие, которое не уступает вооружениям других развитых стран. Ведь не секрет, что наши геополитические соперники могут вооружать прикормленных боевиков своими образцами. Это значит, что Россия не может просто иметь беспилотники, которые не будут оснащены современными средствами защиты. И это же относится к боеприпасам, которые не достигнут цели именно из-за наличия у боевиков иностранного оружия», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что боевики в Сирии имеют в своем арсенале образцы вооружения НАТО. Это значит, что Запад чужими руками решил мешать России в регионе. И раз дело доходит до открытого соревнования в реальных боевых столкновениях образцов вооружений РФ и Запада, то российское оружие должно быть не хуже.

«Создание такого оружия — долгая и кропотливая работа. Но она в России ведется и весьма успешно. И это должно остудить горячие головы в западном политическом истеблишменте. Каждая наша новая военная разработка — это еще и укрепление геополитических возможностей России. И вот так, буквально по кирпичикам, складывается общая мощь страны. И безусловно, одним из таких кирпичиков становится разработка боеприпасов для беспилотников», — заключил Андрей Иванов.

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