Зверев высоко оценил свадебное платье Лениной и предрек ей недолгий брак

Суперзвезда Сергей Зверев назвал свадебное платье писательницы и светской львицы Лены Лениной очень красивым и недешевым, но по ряду различных примет и признаков спрогнозировал ей недолгую семейную жизнь.

«Король гламура» специально для Федерального агентства новостей прокомментировал фотографии со свадьбы Лениной, которая вышла замуж за шеф-повара одного из московских ресторанов. Основное внимание Зверева привлек наряд невесты за 10 миллионов рублей.

«Это платье нельзя назвать дешевым, оно эксклюзивное и очень красивое, — признался он. — Лично я не люблю всякие дешевые варианты свадебных платьев. В них всегда есть какой-то подвох».

Когда-то очень давно, еще в детстве будущей иконы стиля, бабушка рассказывала ему, каким должно быть идеальное платье невесты. Прежде всего, оно с длинными рукавами, что означает долгую жизнь в браке.

«Две руки — это пара (супружеская), — пояснил собеседник ФАН. — Длинные рукава здесь есть. Хорошо, если все закрыто до шеи. Здесь так и есть. А то ведь в чем современные невесты выходят замуж — у них сиськи наружу, спина голая, живот голый. Но здесь все закрыто. Для меня это очень хороший знак. Потому что соблюдены все правила».

Кроме того, по словам Зверева, платье у Лениной длинное, еще есть небольшой шлейф, на лифе все аккуратно выложено цветами. Немного их есть ниже.

«Хороший переход от лифа к пачке, которая небольшая и несмешная, — очень все тонко выдержано, — подчеркивает суперзвезда. — Еще хочу сказать вот о чем. Бабушка моя утверждала, что еще должна быть длинная фата, в пол, и одна ее половина должна закрывать лицо».

То есть в начале свадьбы лицо невесты закрыто, при этом фата обязательно должна быть двойной или тройной. Потом в определенный момент жених его открывает, добавил «символ моды страны». Отсутствие фаты является тоже не очень хорошей приметой.

«Длинная фата — это долгая жизнь в браке, долгое семейное счастье, длинная дорога, — отметил Зверев. — Поэтому каждая невеста старалась иметь платье с длинным шлейфом и длинную фату. Чтобы жизнь в браке была долгой. У наших же «принцеждалок», выходящих замуж, платье еле-еле [слово, означающее женский половой орган] прикрывает. О какой фате тут еще говорить?»

От чего суперзвезда вообще в шоке, так это от того, что у Лениной короткая стрижка. И собеседник ФАН даже признался, что у него по данному поводу просто «полная истерика».

«Где же ее длинные роскошные волосы, — задался он вопросом. — Их надо было оставить и сделать элегантную прическу. И должны были быть цветы на голове. Или какие-то украшения. Лена постриглась перед самой свадьбой. Это не очень хорошо. Если по приметам, то жизнь в браке будет недолгой...»

Ранее стало известно, что дорогой наряд для Лены Лениной изготовила популярный среди знаменитостей дизайнер Аника Керимова, которая уже давно знакома лично с молодой женой.

До этого Сергей Зверев высказал свое мнение относительно нарядов голливудских звезд, выходивших на красную ковровую дорожку во время торжественной церемонии вручения «Оскара».