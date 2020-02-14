Путин и Зеленский обсудили подготовку новой встречи в «нормандском формате»

Киев, 14 февраля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

В ходе переговоров главы государств обсудили подготовку к очередному саммиту лидеров «нормандской четверки», а также договоренности, которые были достигнуты в ходе последней встречи в «нормандском формате».

«Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пунктов пропуска.