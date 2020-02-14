Захарову признали царицей винограда в Болгарии

София, 14 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова стала царицей винограда по случаю празднования в Болгарии Дня святого Трифона.

Одна из традиций празднования Дня святого Трифона — покровителя виноградарей и виноделов — торжественное избрание царя и царицы винограда, которые угощают всех вином и национальными блюдами.

В этом году, как сообщил корреспондент «ПолитЭксперта» Борис Анзов, старейшая болгарская винодельня «Вила Винифера» решила объявить царицей винограда Захарову. Российский дипломат удостоилась носить звание царицы за то, что не постеснялась примерить на себя болгарский народный костюм, подаренный на одном из брифингов.

Отмечается, что цветочную корону царицы и подарочную бутылку вина с дарственной надписью направили в Москву и уже передали представителю внешнеполитического ведомства.

По словам журналиста, после того, как Захарова примерила болгарское платье, она завоевала народную любовь.

«Подобной симпатии много лет назад удостоился первый посол царской России в Константинополе граф Игнатьев, который многое сделал для освобождения Болгарии от османского рабства. Признательные болгары тогда печатали его портрет на многих товарах», — рассказал журналист.

«Вила Винифера» ранее выпустила целую коллекцию вина в честь официального представителя МИД России.