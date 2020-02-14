Водонаевой предложили поработать в приюте для беременных женщин в кризисной ситуации

Москва, 14 февраля. Телеведущую Алену Водонаеву нужно не штрафовать за скандальное высказывание о «быдле», а назначить ей общественно-полезные работы, считает руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

«Мне представляется, что слова Водонаевой оскорбляют не только многие нынешние семьи, но и память поколений. Ведь в рядах Красной армии, освободившей мир от фашизма, были в основном ребята не из обеспеченных семей. И это были не рабы, это были освободители», — сказала в разговоре с РИА Новости Маркова.

С ее точки зрения, в данной ситуации штраф не поможет. Екатерина Маркова считает, что общественно-полезные работы могут оказаться действенными.

«Я имею в виду не подметание улиц. А потрудиться добровольцем в одном из наших приютов для беременных женщин в кризисной ситуации или в нашем гуманитарном центре помощи малообеспеченным семьям», — отметила Екатерина Маркова.

Напомним, Водонаева в одном из своих постов в Instagram заявила, что увеличение материнского капитала в России приведет к тому, что неблагополучные слои населения, которых она назвала «быдлом», будут рожать детей для получения денег. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с резким высказыванием в социальных сетях.

Телеведущей может грозить возбуждение уголовного дела по статье 282 УК РФ. Ее вызвали на допрос в отделении МВД по Таганскому району Москвы. Беседа продолжалась около полутора часов. Водонаева после заявила, что у нее нет претензий к работе полиции на допросе.