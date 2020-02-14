Два человека погибли при жесткой посадке вертолета на Ямале

Салехард, 14 февраля. Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Жертвами аварии стали командир воздушного судна и бортмеханик. После падения вертолета они оказались зажаты в кабине.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку недалеко от аэропорта Сабетты. По предварительной версии, воздушное судно попало в снежную бурю. На борту вертолета находились 10 человек, семь из них — пассажиры.

Уточняется, что вертолет доставлял сотрудников компании «Газпромнефть-Гео» в поселок Сабетта. Воздушное судно не долетело 400 метров до аэропорта. Ранее было опубликовано фото с места аварии.