Певица МакSим выпустила новый трек перед уходом со сцены

Москва, 14 февраля. Российская певица МакSим выпустила новый трек. Об этом сообщается в Instagram исполнительницы.

Композиция под названием «Преданным» длится более трех минут и доступна на цифровых платформах. В песне певица передает темы любви, преданности и прощении.

«Преданным клятв не надо», — поется в припеве трека.

Поклонники творчества МакSим уже оценили новую песню, поблагодарив артистку за нее.

«Спасибо за твою песню. Она трогательная и красивая. Спасибо за твой труд. Выздоравливай скорее», «Великолепная премьера, спасибо», «Очень тонко и проникновенно», — прокомментировали подписчики.

Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что МакSим покинет сцену из-за проблем со здоровьем.

Напомним, в апреле 2019 года поп-звезда пострадала в ДТП во время заграничной поездки. Автомобиль, в котором передвигалась МакSим, занесло на дороге из-за лопнувшего колеса. В результате аварии девушка получила ушибы и гематомы.

«У нее головные боли, бессонница, болят ноги, голова. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром», — заявила Соколова.

По ее словам, медики советуют сделать перерыв в рабочем процессе, чтобы организм восстановился.